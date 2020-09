I VIDEO DA SOCHI La Formula 1 torna in pista dopo una settimana di pausa per il decimo appuntamento della stagione 2020. A Sochi, storica roccaforte in cui la Mercedes ha sempre trionfato dal 2014 a oggi, nonostante il fortunoso epilogo della passata stagione, sarà scontro tra Lewis Hamilton - che può agganciare Michael Schumacher a quota 91 vittorie - e un Valtteri Bottas solitamente molto rapido nelle curve che l'archistar Hermann Tilke ha disegnato tra le strutture dei Giochi olimpici invernali 2014. In questo articolo raccogliamo come sempre tutti i video highlight delle sessioni del fine settimana del Gran Premio di Russia 2020.

HIGHLIGHT GARA GP RUSSIA 2020

Domenica 27 settembre, ore 13.10

HIGHLIGHT QUALIFICHE GP RUSSIA 2020

Sabato 26 settembre, ore 14.00

HIGHLIGHT PROVE LIBERE 3 GP RUSSIA 2020

Sabato 26 settembre, ore 11.00

HIGHLIGHT PROVE LIBERE 2 GP RUSSIA 2020

Venerdì 25 settembre, ore 14.00

HIGHLIGHT PROVE LIBERE 1 GP RUSSIA 2020

Venerdì 25 settembre, ore 10.00