I VIDEO DEL WEEKEND Sono passati pochissimi giorni dal clamoroso epilogo del Gran Premio di Gran Bretagna 2020, vinto da Lewis Hamilton su tre ruote nonostante la foratura della sua anteriore sinistra nel corso dell'ultimo giro. La Formula 1 in questo fine settimana riaccende i motori proprio a Silverstone, per vivere un secondo appuntamento intitolato espressamente al 70° anniversario della Formula 1, che debuttava proprio nel maggio del 1950 sul mitico circuito inglese. In questo articolo raccogliamo come sempre i video highlight di tutte le sessioni del fine settimana.

HIGHLIGHT GARA GP 70° ANNIVERSARIO F1 2020

Domenica 9 agosto, ore 15.10

HIGHLIGHT QUALIFICHE GP 70° ANNIVERSARIO F1 2020

Sabato 8 agosto, ore 15.00

HIGHLIGHT PROVE LIBERE 3 GP 70° ANNIVERSARIO F1 2020

Sabato 8 agosto, ore 12.00

HIGHLIGHT PROVE LIBERE 2 GP 70° ANNIVERSARIO F1 2020

Venerdì 7 agosto, ore 16.00

HIGHLIGHT PROVE LIBERE 1 GP 70° ANNIVERSARIO F1 2020

Venerdì 7 agosto, ore 12.00