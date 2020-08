GP F1 70 IN TV Sono passati 70 anni dalla prima volta in cui, nel maggio del 1950, la Formula 1 ha acceso i motori. L’emergenza Covid e la necessità di bissare la gara a Silverstone per aumentare il numero di appuntamenti in calendario dopo il lockdown, ha creato l’occasione per intitolare uno dei Gran Premi – per la precisione il numero 1023 della storia – a questa ricorrenza. Al di là della novità di denominazione, Il Gp del 70° Anniversario resta invariato rispetto a quello della scorsa settimana per quanto riguarda il programma del weekend, con la diretta esclusiva di tutte le sessioni targata Sky Sport F1 HD sul canale 207 della pay-tv satellitare e servizi omologhi per abbonati sul web come NowTv e SkyGo. La differita di qualifiche e gara sarà trasmessa in chiaro su TV8, mentre tutte le sessioni saranno raccontate live con la cronaca minuto per minuto di MotorBox. Di seguito il dettaglio di tutti gli orari tv e streaming su internet del fine settimana del GP del 70° Anniversario F1.

COME GUARDARE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD

Venerdì 7 agosto

Prove libere 1: 12.00 – 13.30

Prove libere 2: 16.00 – 17.30

Sabato 8 agosto

Prove libere 3: 12.00 – 13.00

Qualifiche: 15.00 – 16.00

Domenica 9 agosto

Gara: 15.10

COME GUARDARE LA F1 IN CHIARO? GLI ORARI TV DELLA DIFFERITA SU TV8

Sabato 8 agosto

Qualifiche: 18.30 – 19.30

Domenica 9 agosto

Gara: 18.00

COME SEGUIRE LA F1 SU INTERNET? GLI ORARI DELLA CRONACA LIVE SU MOTORBOX

Venerdì 7 agosto

Prove libere 1: dalle 11.45

Prove libere 2: dalle 15.45

Sabato 8 agosto

Prove libere 3: dalle 11.45

Qualifiche: dalle 14.45

Domenica 9 agosto

Gara: dalle 14.45

Circa mezz'ora dopo la fine dell'ultima sessione di ogni giornata, saremo in diretta sulla nostra pagina Instagram @MotorBoxSport per un commento a caldo di quanto visto in pista.