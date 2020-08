CAMBIARE QUALCOSA Nel corso del consueto appuntamento del venerdì di Mario Isola con la stampa, il responsabile del Motorsport Pirelli ha spiegato perché si è scelto di portare per il GP del 70° Anniversario delle mescole più morbide rispetto a quelle che del GP della Gran Bretagna di domenica scorsa, una decisione che ha fatto discutere. Questo perché a Silverstone nella prima gara abbiamo assistito a molti cedimenti nel finale (Hamilton, Bottas, Sainz) e dunque portare mescole ancora più morbide ha scaricato addosso alla casa milanese le critiche dei team. Isola però, ci ha giustamente tenuto a sottolineare che questa non è stata una decisione della Pirelli, ma una scelta di FIA e FOM.

RICHIESTA FIA ''Capisco il punto di vista dei piloti, quando spingono non vogliono dover risparmiare la gomma, ma questa non è stata una decisione della Pirelli'' - ha sottolineato Isola - ''È stata una richiesta di FIA e F1 per aumentare lo spettacolo e fare qualcosa di differente tra gara-1 e gara-2. A dire il vero ci hanno fatto la stessa richiesta per l'Austria, ma in quel caso non eravamo in grado di fornire gomme differenti soltanto perché la richiesta è arrivata molto tardi. Anche a Spielberg avremmo dovuto portare gomme uno step più morbide. Questo è un elemento addizionale che aggiunge imprevedibilità al weekend, ma è anche una sfida in più per i piloti che dovrnano gestire queste gomme''.

NESSUNA LIMITAZIONE Il manager italiano ha spiegato anche per quale motivo la Pirelli non vuole raccomandare un chilometraggio massimo per le gomme di questo specifico weekend: ''La ragione per cui abbiamo deciso di non imporre alcun limite al chilometraggio di ogni mescola è che ogni auto è diversa e ogni pilota è diverso, e l'importante per la Formula 1 ora per lo show è la possibilità per i team di pianificare differenti strategie. Se avessimo fornito delle limitazioni, le strategie si sarebbero appiattiti sulla stessa strategia. Quello che noi facciamo è dare delle informazioni chiare ai team tramite i nostri ingegneri, i risultati delle analisi per fargli prendere le loro decisioni e fargli fare i loro calcoli nel weekend, ma non gli daremo una limitazione d'utilizzo''.

ENIGMA QUALIFICHE Circa le strategie migliori per la qualifica, il discorso parte da lontano e lo spiega bene Isola: ''Il divario tra la mescola C2 (la Hard questo weekend, la Medium lo scorso) e la C3 (La Medium di questa tornata e la Soft dell'altra) è di circa 0.7 secondi, mentre tra la C3 e la C4 (la Soft di questo fine settimana), è di 0.5-0.6 secondi. La C4 è una scelta molto aggressiva su una pista come Silverstone, abbiamo notato del blister non atteso sulla gomma, a seconda dei team sulle anteriori o sulle posteriori, la scorsa settimana l'avevamo avuto sulle C3 ma in gara, perciò pensiamo che la C4 non sia assolutamente una gomma da gara''. Questo potrebbe portare dunque molti team a cercare di qualificarsi in Q2 con la mescola C3 medium, mentre solo la Mercedes potrebbe provare l'azzardo di un secondo segmento di qualifica da provare a passare con la C2 hard.

DUE SOSTE OBBLIGATE Per la gara invece, c'è già una certezza. ''Secondo i dati raccolti oggi, una strategia a un solo stop non sarà possibile'' - ha sentenziato Isola - ''Quindi se questi saranno confermati anche domenica, vedremo una strategia a due pit stop, peraltro con molti team che cercheranno di non partire con la C4, cosa possibile visto il margine ridotto che c'è tra C4 e C3. Anche partendo con la C4 comunque non significa che la gara sarà già persa, ci sarà sempre la possibilità di fare un pit stop presto e poi provare a fare i due successivi stint nel corso della gara usando le due gomme Hard a disposizione con la nostra allocazione standard prevista''.