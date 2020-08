ROUND 5 GP 70° ANNIVERSARIO La Formula 1 resta nella sua culla per la seconda domenica consecutiva ed è proprio qui, dov'è nata il 13 maggio 1950, che festeggerà lo speciale Gran Premio del 70° Anniversario. 70 anni e 71 stagioni con più di mille GP disputati, l'ultimo dei quali vinto domenica scorsa da Lewis Hamilton, nonostante la foratura subita all'ultimo giro. E la stessa sorte, ma al giro precedente, era toccata a Valtteri Bottas, che non è però riuscito a difendere la seconda posizione, e si trova ora costretto a rimontare in classifica, dovè già staccato di 30 punti. Il finnico deve guardarsi le spalle da Max Verstappen, indomabile e ancora sul podio domenica scorsa, così come Charles Leclerc, che oltre tutti i limiti della SF1000 ha arpionato il secondo podio in tre gare per la Ferrari. Ma quello di domenica sarà un altro GP denisissimo a centrocampo, con McLaren, Renault e Racing Point a sfidare Red Bull e Ferrari per un piazzamento sul podio, Mercedes permettendo.

SILVERSTONE, LE CARATTERISTICHE DELLA PISTA

IL CIRCUITO Il primo GP di Gran Bretagna, come accennato, si è svolto nel 1950 a Silverstone: fu la gara inaugurale del primo Campionato del Mondo di Formula 1 e la vinse Nino Farina su Alfa Romeo. Da allora l'appuntamento britannico si è ripetuto 71 volte con quello di domenica scorsa, 54 delle quali (le altre 12 a Brands Hatch e 5 ad Aintree) su questa iconica pista ricavata da un vecchio aeroporto militare, che ha cambiato layout ben 10 volte nella storia prima di arrivare alla moderna conformazione. Alle iconihe curve Stowe, Chapel, Becketts, Maggots e Copse si è aggiunto nel 2011 un interessantissimo settore che va da curva 1 a curva 6. La pista, lunga oggi 5.891 metri, viene percorsa per 52 giri in gara, con un fresco record di 1'27''097 stabilito in gara da Max Verstappen all'ultimo giro del GP di domenica scorsa. In prova però, si scende ancora e la pole 2020, stavolta firmata da Lewis Hamilton, è arrivata con l'impressionante tempo di 1'24''303.

SILVERSTONE, LE FRENATE PIÙ IMPEGNATIVE

Grazie alla Brembo - l'azienda italiana che fornisce dischi e freni a quasi tutte le scuderie del Mondiale di Formula 1 - possiamo offririvi tutti i dati relativi alle frenate sulla pista di Silverstone, considerata di livello 1 su 5 (Light) nella scala che valuta l'impegno per gli impianti frenanti.

Tempo speso in frenata: 15%

Numero di frenate: 7

Curve più impegnative: 3, 16 e 6.

Secondo i tecnici Brembo il Silverstone Circuit rientra nella categoria dei circuiti scarsamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 2, inferiore a tutte le altre piste inserite nel calendario corrente del Mondiale di Formula 1. Con i suoi 52 gradi di Latitudine Nord, la pista inglese è la più vicina al Polo Nord dell’intero campionato. Questo fattore unito alle basse energie in gioco potrebbe tradursi nella vetrificazione (glazing) del materiale d’attrito nell’ipotesi in cui piova o le temperature scendano di colpo. La pista britannica presenta 7 punti di frenata, per un tempo totale sul giro di utilizzo dei freni di 12 secondi e 6 decimi, inferiore di oltre 5 secondi rispetto all’Hungaroring. Dalla partenza alla bandiera a scacchi i freni sono in funzione per poco meno di 11 minuti. Complessivamente in gara ciascun pilota esercita un carico totale sul pedale del freno di 30 tonnellate: al Red Bull Ring il valore era stato di 39 tonnellate e all’Hungaroring di 56 tonnellate. La ragione è la presenza di sole 3 frenate per ogni giro in cui il carico sul pedale supera i 55 kg. Delle 7 frenate del GP Gran Bretagna 2 sono considerate altamente impegnative per i freni, una è di media difficoltà e le restanti 4 sono light. La più dura è quella alla curva 3 perché i piloti arrivano in accelerazione dal traguardo senza aver azionato i freni alle curve 1 e 2 e così si presentano a 320 km/h: in soli 2,37 secondi scendono a 125 km/h grazie ad un carico di 150 kg sul pedale del freno mentre la decelerazione è di 4,8 g. Di seguito tutti i dati relativi alle frenate di Silverstone forniti da Brembo. Per leggerli più chiaramente basta scorrere la galleria a fondo pagina, dove è disponibile anche l'interessante video sugli ''hardest breaking point'', i punti di frenata più impegnativi del tracciato.

NUMERI E STATISTICHE DEL GP 70° ANNIVERSARIO F1

Un GP con questa denominazione sarà giocoforza la prima e ultima volta che lo vedremo in calendario, per cui limitiamoci ad aggiornare le statistiche del GP della Gran Bretagna. Già detto del record della pista, a Silverstone l'albo d'oro recente parla di sei affermazioni di Lewis Hamilton nelle ultime sette gare, dal 2014 al 2017 e poi nel 2019 e 2020. A rompere le uova nel paniere era arrivato nel 2018 Sebastian Vettel con la Ferrari. In totale Hamilton vanta sette vittorie in casa, ed è il pilota che nella storia ha riportato più successi a Silverstone davanti al suo connazionale Jim Clark e ad Alain Prost a quota 5 con Nigel Mansell che si è fermato a 4. Vettel vanta anche un successo con la Red Bull sulla pista del Northamptonshire, e tra i piloti in attività il solo ad aver trionfato anch'esso qui a Silverstone è Kimi Raikkonen, ma nel lontano 2007, con la Ferrari. E a proposito della Rossa, sono 17 le sue affermazioni nel Gran Premio di Gran Bretagna, davanti alle 14 della McLaren e alle 10 della Williams. Lewis Hamilton è, infine, il poleman più bravo, con 7 partenze al palo a Silverstone contro le 5 di Clark e le 4 di Stirling Moss.

PREVISIONI METEO DEL GP 70° ANNIVERSARIO F1

Il cielo sereno chiazzato di nuvole della scorsa settimana dovrebbe ripetersi a Silverstone anche per questo weekend, con temperature più alte al venerdì e al sabato rispetto alla domenica, un copione in parte già visto al GP di Gran Bretagna. Nel dettaglio i dati di weather.com

Venerdì 7 agosto – Per lo più soleggiato, 10% possibilità di precipitazioni, temperature tra i 16°C e i 31°C.

Sabato 8 agosto – Per lo più soleggiato, 10% possibilità di precipitazioni, temperature tra gli 14°C e i 29°C.

Domenica 9 agosto – Parzialmente nuvoloso, 10% possibilità di precipitazioni, temperature tra i 13°C e i 24°C.

GP 70° ANNIVERSARIO F1: COME SEGUIRLO IN TV E SUL WEB

Ecco come e dove vedere in tv il Gran Premio del 70° Anniversario F1 1950-2020.

Qui saranno inseriti gli highlights del weekend.

L'ALBO D'ORO DEL GP GRAN BRETAGNA

Essendo l'evento di domenica unico nel suo genere, non esiste un albo d'oro del GP 70° Anniversario. Si può però ricorrere a quello recentemente aggiornato del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1.

F1 2020, CLASSIFICHE MONDIALE PILOTI E COSTRUTTORI

Qui verranno inserite le classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo la 5° tappa del mondiale

RISULTATI GP 70° ANNIVERSARIO F1

Domenica 9 agosto, ore 15.10

GRIGLIA DI PARTENZA GP 70° ANNIVERSARIO F1

RISULTATI QUALIFICHE GP 70° ANNIVERSARIO F1

Sabato 8 agosto, ore 15.00

RISULTATI PROVE LIBERE 3 GP 70° ANNIVERSARIO F1

Sabato 8 agosto, ore 12.00

RISULTATI PROVE LIBERE 2 GP 70° ANNIVERSARIO F1

Venerdì 7 luglio, ore 16.00

RISULTATI PROVE LIBERE 1 GP 70° ANNIVERSARIO F1

Venerdì 7 luglio, ore 12.00