I VIDEO DA IMOLA Il calendario emergenziale della F1 nel 2020 ci regala anche il ritorno sul grande palcoscenico della mitica pista di Imola. Il terzo Gran Premio sul territorio italiano coincide però con la ripresa del numero dei contagi e, purtroppo, nonostante la messa in vendita di circa 13.000 biglietti (andati in breve tempo tutti esauriti), la gara sulle rive del Santerno si disputa a porte chiuse. In ogni caso, una pista vecchio stampo non mancherà di regalare spettacolo agli spettatori da casa, nonostante il format compresso con sola una sessione di prove libere al sabato, prima delle qualifiche. In questo articolo raccogliamo come sempre tutti i video highlight delle sessioni del fine settimana del Gran Premio dell'Emilia Romagna 2020.

HIGHLIGHT GARA GP EMILIA ROMAGNA 2020

Domenica 1 novembre 2020, ore 13.10

HIGHLIGHT QUALIFICHE GP EMILIA ROMAGNA 2020

Sabato 31 ottobre 2020, ore 14.00

HIGHLIGHT PROVE LIBERE 1 GP EMILIA ROMAGNA 2020

Sabato 31 ottobre 2020, ore 10.00