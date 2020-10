IMOLA F1 Dopo 16 anni di attesa la Formula 1 torna ad accendere i motori nel “piccolo Nurburgring”, l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Come detto più volte nell’arco di questa stagione, la pandemia di coronavirus ci ha privato di molte cose, regalandoci però la stagione dal calendario più bello degli ultimi anni, facendoci non solo scoprire piccoli gioielli come Portimao e Mugello, ma anche riportando il circus su vecchie conoscenze come Nurburgring, Istanbul e, appunto, Imola, molto apprezzate da pubblico e piloti. Il calendario serrato e la necessità di correre in back-to-back con il Gran Premio del Portogallo a Portimao, hanno però imposto a Liberty Media di comprimere il weekend per ragioni prettamente logistiche.

ORARI TV GP EMILIA ROMAGNA Per la prima volta, ci sarà dunque solo una sessione di prove libere di 90 minuti al sabato mattina, con le qualifiche alle 14.00. La gara sarà invece regolarmente al pomeriggio di domenica, seppur con partenza alle 13.10 e non alle 15.10 per ragioni evidentemente legate alla finestra di luce naturale in questo periodo dell’anno. Qualifiche e gara saranno in diretta stavolta anche in chiaro su TV8, mentre su Sky Sport F1 HD (canale 207 per gli abbonati alla pay-tv), sugli omologhi servizi internet NowTv e SkyGo saranno trasmesse in esclusiva le prime (e uniche) prove libere del sabato, oltre che qualifiche e gara. Di seguito il dettaglio degli orari del weekend del GP Emilia Romagna 2020, comprensivi anche delle cronache live testuali su MotorBox.

COME GUARDARE LA FORMULA 1 SU SKY SPORT F1 HD

Sabato 31 ottobre

Prove libere 1: 10.00 – 11.30

Qualifiche: 14.00 – 15.00

Domenica 1 novembre

Gara: 13.10

COME GUARDARE LA F1 IN CHIARO? GLI ORARI TV DELLE DIRETTE SU TV8

COME SEGUIRE LA F1 SU INTERNET? GLI ORARI DELLA CRONACA LIVE SU MOTORBOX

