PRESTO I BIGLIETTI Nei giorni scorsi è arrivata la tanto attesa notizia che ha fatto felici gli appassionati di Formula 1. Dopo l’esperimento dei 3000 biglietti per il Gran Premio del Mugello, anche il Gp di Emilia Romagna a Imola di disputerà a porte aperte. Saranno poco più di 13.000 i tagliandi a disposizione per i due giorni di attività sulle rive del Santerno. E saranno disponibili in prevendita già a partire da domani.

PREZZI Non sono ancora stati comunicati i prezzi dei biglietti, che però dovrebbero essere decisamente più bassi – se non altro per via del sensibile aumento dell’offerta – rispetto a quelli inizialmente previsti (e poi dimezzati del 50%) per il weekend del debutto del circus in Toscana. Le prevendite si apriranno a partire dalle 18.00 di domani, martedì 22 settembre, sulla piattaforma Ticketone.

EVENTI Tante le manifestazioni perviste nel weekend – che, come già detto in più occasioni, a causa di ragioni logistiche non si svolgerà in tre giorni ma vedrà le auto in pista solo nelle giornate di sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre – in cui le monoposto di Formula 1 torneranno a Imola dopo 14 anni di assenza. Gli organizzatori del Gp di Emilia Romagna hanno infatti previsto anche la presenza di monoposto e campioni del passato per festeggiare l’epopea F1 del mitico autodromo romagnolo.