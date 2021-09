LIVE F1 2021

LIVE SOCHI F1 Con ancora negli occhi e nella mente le immagini della spettacolare vittoria di Daniel Ricciardo e del clamoroso botto in curva-1 tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, la Formula 1 riparte per la quindicesima tappa di questa emozionante stagione. A ospitare il circus è Sochi, sede - per la penultima volta prima del passaggio, previsto nel 2023, al tracciato di Igora Drive a San Pietroburgo - del Gran Premio di Russia. Una storica roccaforte della Mercedes, che qui spera di poter continuare il filotto di successi, ininterrotto dalla prima edizione del 2014. Dall'altro lato, sarà però la Red Bull a provare a mettere i bastoni tra le ruote dei campioni in carica, nonostante la penalizzazione dell'asso olandese, ritenuto colpevole per l'incidente alla Prima Variante di Monza. Chi la spunterà? Scopritelo insieme a noi, seguendo e commentando live la cronaca minuto per minuto tutte le sessioni del weekend del GP di Russia 2021.

Qualifiche GP del Russia 2021 live dalle 13.45 di sabato 25 settembre. Seguile con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.