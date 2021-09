POSSIBILE NOVITA' Da quando la F1 è sbarcata sul circuito di Sochi, stagione 2014, la località affacciata sul Mar Nero ha regalato quasi sempre dei weekend in cui il sole l'ha fatta da padrone. Giunta alla penultima edizione prima del trasferimento del GP Russia a San Pietroburgo, la zona dove sorgono le strutture delle Olimpiadi invernali del 2014 potrebbe mostrarsi per la prima volta nella sua versione bagnata. Molto bagnata, se stiamo a vedere cosa è successo in questi giorni.

PIOGGIA A CATINELLE Mentre all'Autodromo di Sochi i team stanno completando il montaggio delle proprie strutture, delle piogge torrenziali hanno allagato diversi punti della struttura, come ben testimonia la foto pubblicata sui social da l team Carlin partecipante ai campionati di F2 e F3 e che vi riproponiamo in copertina. Qui sotto, invece, un video eloquente di quanto sia finita sott'acqua la zona del traguardo.

VEDI ANCHE

The @SochiAutodrom is currently flooded with just 1 day before the start of the grand prix weekend#RussianGP pic.twitter.com/aNNzkxQAxR — Alpine F1 updates (@startonpole) September 21, 2021

WEEKEND INSIDIOSO Dopo una pausa nella giornata di oggi, altra pioggia è attesa su Sochi per giovedì, mentre anche l'intero fine settimana al momento non pare immune da rovesci. Le previsioni meteo al momento parlano di piogge deboli per venerdì pomeriggio che si trasformeranno in probabili temporali sabato mattina, con un attenuamento a partire dal pomeriggio. Grande incognita per domenica, quando nubi sparse e possibili - insidiose - deboli piogge sono al momento possibili nell'arco di tutta la giornata. Una situazione che potrebbe avere un peso anche nella decisione della Red Bull di affrontare la retrocessione in fondo alla griglia del già penalizzato Max Verstappen, sostituendo la power unit dell'olandese.

Pubblicato da Luca Manacorda, 22/09/2021