INVESTITO Grosso spavento nella corsia box di Sochi nel corso della seconda sessione di prove libere del GP Russia: Lewis Hamilton è arrivato lungo sulla piazzola di sosta e ha pesantemente colpito il meccanico con il carrellino per sollevare la monoposto, chiamato in gergo ''jackman''. L'impatto è stato sufficientemente forte da far cadere all'indietro il membro del team: fortunatamente per lui nessun danno fisico.

ANCORA QUEL TASTO Hamilton si è subito scusato via radio, chiedendo informazioni sulle condizioni di salute del meccanico. Il suo ingegnere di pista lo ha rassicurato, spiegandogli che dall'investito era arrivato un tranquillizzante pollice alto. Il sette volte iridato ha immediatamente motivato l'errore chiamando in causa il tasto ''brake magic'', utilizzato per spostare il bilanciamento dei freni al 90% sull'asse anteriore e solitamente utilizzato nelle fasi di riscaldamento di gomme e freni. Questo tasto era salito alla ribalta durante il GP Azerbaijan, quando il britannico lo aveva inavvertitamente attivato alla ripartenza dopo la bandiera rossa, finendo per andare dritto alla staccata di curva 1.

VERIFICHE IN CORSO Dopo quell'episodio, la Mercedes aveva provveduto a modificare il bottone, rendendo meno semplice che si potesse premerlo inavvertitamente. Tutto è filato liscio fino ad oggi, quando l'inconveniente si è pericolosamente ripetuto. Un portavoce del team ha dichiarato: ''Il bloccaggio era legato al pulsante 'brake magic'. Stiamo esaminando l'accaduto''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 24/09/2021