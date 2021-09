L'approfondimento

Archiviato il caos del weekend di Monza, la Formula 1 torna in pista, con le batterie ricaricate da un fine settimana di stop, in occasione del Gp di Russia 2021. La quindicesima tappa di questo bellissimo mondiale, condizionata dalle penalità in griglia per sostituzione di componenti meccaniche, non ci regala particolari scossoni. Complessivamente da promuovere dunque il lavoro della Direzione gara, capitanata per l’occasione dal brasiliano ex pilota F1, Enrique Bernoldi. Ecco la nostra consueta analisi Var del lunedì dedicata ai fatti del weekend di Sochi:

Per il primo episodio del fine settimana di Sochi dobbiamo già volare in Q1 quando, sul bagnato, Lance Stroll viene ostacolato in un suo giro veloce dal pilota della McLaren, Daniel Ricciardo. L’impeding è da manuale visto che l’australiano si sposta per far passare il compagno di squadra Lando Norris per poi rientrare in traiettoria proprio mentre stava per transitare il pilota canadese di casa Aston Martin. Giusta, però, la scelta di sanzionare in modo “morbido” con soltanto una reprimenda: viste le condizioni di asfalto umido, Ricciardo non poteva sapere che alle spalle di Norris c’era Stroll e inoltre proprio la scelta del muretto Aston Martin di percorrere due giri cronometrati di fila ha ingannato gli uomini McLaren, che invece pensavano che Lance avrebbe alzato il piede dopo il traguardo. Vero è, dunque, che Ricciardo ha danneggiato il giro di Stroll, ma è anche vero che ci sono tante circostanze attenuanti che hanno portato i commissari a decidere per un mero rimprovero all’indirizzo del vincitore del GP d’Italia.

Lance Stroll (Aston Martin) ostacolato da Daniel Ricciardo (McLaren F1)

Moltissime sono le penalità in griglia di partenza per cambio di componenti power unit. Così, Max Verstappen, Charles Leclerc, Nicholas Latifi – così posizionati sulla base dei risultati delle qualifiche – sono stati retrocessi in fondo allo schieramento. Penalità anche per Antonio Giovinazzi, che paga cinque posizioni di penalità, scalando però solo dalla quindicesima alla diciassettesima posizione per aver sostituito il cambio sulla sua Alfa Romeo, mentre Valtteri Bottas, arretrato di dieci caselle ma poi sedicesimo in griglia, sostituisce solo alcune componenti del suo motore Mercedes

Antonio Giovinazzi e Max Verstappen nella via di fuga di curva 2 nel corso del primo giro.

Per quanto caotico, sono soltanto due gli episodi da moviola relativi al rocambolesco Gp di Russia 2021. Il primo intervento dei commissari è quello volto a punire il comportamento di Lance Stroll, che tampona Pierre Gasly in ingresso di curva-8. Il canadese dell’Aston Martin era già finito fuori pista con gomme slick a causa delle condizioni scivolose del tracciato pochi istanti prima ed è dunque anche per questo che la leggerezza in ingresso della piega successiva è punita in maniera più severa: dieci i secondi di penalità per Lance, che perde altri due punti sulla Superlicenza Fia arrivando in zona pericolo. Il figlio del proprietario dell’Aston Martin ha infatti già perso 8 punti sui 12 consentiti e, in caso di ulteriori penalità, rischierà la sospensione.

l'incidente tra Lance Stroll (Aston Martin) e Pierre Gasly (AlphaTauri)

Ultimo episodio è quello relativo all’infausta sosta ai box di Lando Norris, autorevole leader della gara fino a cinque giri dalla fine. Rimasto in pista per un passaggio di troppo con gomme slick, proprio l’arrivo dell’acquazzone che ha allagato l’asfalto ha messo fine alle chance di successo del giovane inglese. Il quale, scivolando praticamente in ogni curva, ha anche mancato l’ingresso dei box, rientrando in pit-lane dopo aver tagliato la linea che delimita l’inizio della corsia. Giusta comunque, viste le circostanze, la scelta dei commissari di non penalizzare ulteriormente lo sfortunato pilota inglese, entrato ai box a una velocità comunque dimezzata rispetto a quella in condizioni di asciutto e perdendo ciononostante il controllo della monoposto a causa delle gomme non adatte a quelle condizioni. L’infrazione non è stata considerata dai giudici come causa di forza maggiore, utile a evitare la penalità. Lando, comunque, se la cava solo con una semplice reprimenda, la prima della stagione.

Lando Norris (McLaren F1 Team) taglia l'ingresso corsia box

