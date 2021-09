GP RUSSIA IN TV La Formula 1 approda a Sochi, su una pista discussa e dove le Mercedes hanno sempre vinto! Dopo l'incidente di Monza, che è costata la gara sia all'alfiere Red Bull, Max Verstappen, che all'iridato della casa tedesca Lewis Hamilton, la sfida si sposta nella località olimpica russa, con l'olandese penalizzato di tre posizioni in griglia proprio come conseguenza dello scontro tra i due alla prima variante di Monza. Punta su questo l'inglese per riportarsi davanti in classifica e accatastare punti in vista del difficile finale di stagione. Ma su questa pista occhio anche a Valtteri Bottas, già due volte vincitore (2017 e 2020) e a Sergio Perez, che dovrà togliere punti alla Mercedes anche nell'ottica del mondiale costruttori. Ulteriore motivo di interesse sarà la sfida per il terzo posto tra la McLaren (reduce dalla doppietta di Monza con la vittoria di Daniel Ricciardo davanti a Lando Norris) e la Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Gli appassionati delle quattro ruote potranno seguire l'evento in diretta su Sky Sport F1 HD, dalle prove libere alla gara. Per chi non è abbonato a Sky c'è la possibilità di seguire i nostri accurati LIVE su Motorbox, che vi accompagneranno minuto per minuto da prima dello spegnimento dei semafori fino a dopo la bandiera a scacchi di ogni singola sessione. Infine, si potrà vedere l'evento in differita in chiaro anche su TV8 al canale 8 del digitale terrestre.

F1, GP Russia: la bandiera nazionale

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 24 settembre

Prove libere 1: 10.30 – 11.30 (Live MotorBox dalle ore 10.15)

Prove libere 2: 14.00 – 15.00 (Live MotorBox dalle ore 13.45)

Sabato 25 settembre

Prove libere 3: 11.00 – 12.00 (Live MotorBox dalle ore 10.45)

Qualifiche: 14.00 (Live MotorBox dalle ore 13.45)

Domenica 26 settembre

Gara: 14.00 (Live MotorBox dalle ore 13.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO? GLI ORARI IN DIFFERITA SU TV8

Sabato 11 settembre

Qualifiche: 18.30

Domenica 12 settembre

Gara: 18.00

TUTTO SUL GP DI RUSSIA 2021

Il giovanissimo tracciato di Sochi nasce nel 2014 e si snoda all'interno di quello che è stato il principale polo sportivo delle Olimpiadi Invernali. Lungo circa 5,8 km, vi si disputeranno 53 giri domenica prossima per un totale di 309,745 km. Disegnato da Hermann Tilke, ha ospitato la Formula 1 per la prima volta il nell'ottobre del 2014, e si appresta a farlo per l'ottava. in ognuna delle sette precedenti occasioni ha sempre vinto la Mercedes, quattro volte con Lewis Hamilton, due con Valtteri Bottas e una con Nico Rosberg. Con 18 curve e due ampi rettilinei, il layout sembra fatto apposta per esaltare le doti di vetture bilanciate, con in più un unicum: la caratteristica curva 3, a raggio quasi costante e strettissimo per circa 750 metri. Il record della pista appartiene a Lewis Hamilton, che nel 2020 partì in pole con il tempo di 1'31''304. Al britannico appartiene anche il record in gara, stabilito però l'anno precedente in 1'35''761 al 51° e terz'ultimo giro di gara.

La pioggia potrebbe essere protagonitsa del weekend, con temperature autunnali comprese tra i 12 e i 19 gradi nella località balneare russa. Di seguito il dettaglio da weather.com.

Venerdì 24 settembre: temperature: max 18°, min 12°; rovesci, precipitazioni 80%, umidità 71%, vento 16 km/h.

Sabato 25 settembre: temperature: max 17°, min 12°; pioggia, precipitazioni 90%, umidità 77%, vento 18 km/h.

Domenica 26 settembre: temperature: max 19°, min 13°; precipitazioni sparse, precipitazioni 50%, umidità 70%, vento 14 km/h.

