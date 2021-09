Sono passate ormai quasi due settimane dal secondo scontro in pista tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Il weekend del Gran Premio di Russia è però ancora inevitabilmente segnato dall’incidente della Prima Variante, visto che l’olandese dovrà scontare in griglia una penalità di tre posizioni come effetto della decisione del collegio dei commissari sportivi del Gp d’Italia. Impossibile, dunque, non far ripartire il circus iridato nel fine settimana di Sochi proprio da quella collisione clamorosa e pericolosa avvenuta nel corso del ventiseiesimo giro di gara, dalla camminata di Max e dalle accuse di aver mancato di rispetto al rivale potenzialmente rimasto infortunato dopo il botto.

F1 GP Italia 2021, Monza: Hamilton (Mercedes) sfiorato dalla posteriore destra della Red Bull di Verstappen

LA DIFESA DI MAX L’asso di casa Red Bull continua ovviamente a sostenere la tesi dell’incidente di gara, delle responsabilità da dividere al 50% con il supercampione della Mercedes. Nel frattempo, però, ha risposto a chi, nei giorni scorsi, ne ha criticato l’atteggiamento: “Sono saltato fuori dalla macchina, ho guardato a sinistra e ho visto che stava cercando di fare retromarcia, controllando il volante, provando a disincagliarsi da sotto la mia auto. Dunque, credo che stesse decisamente bene, anche considerando che il lunedì o il martedì è andato negli Stati Uniti per presenziare al Met Gala (la raccolta fondi organizzata annualmente dal Metropolitan Museum of Art di New York, ndr). Voglio pensare che fai una cosa del genere solo se ti senti bene. Era tutto completamente sotto controllo”.

F1, GP Italia 2021: Lewis Hamilton (Mercedes) subito dopo l'incidente con Max Verstappen

IL SARCASMO Fenomeno al volante, sempre più personaggio fuori dalla macchina, Verstappen ha poi risposto con un feroce sarcasmo a chi, nella solita conferenza stampa del giovedì, gli chiedeva conto delle dichiarazioni di Hamilton, che aveva ipotizzato che le mosse del rivale fossero un malcelato tentativo di nascondere la pressione mediatica derivante dall’essere in lotta per il titolo: “Sono talmente nervoso che a malapena riesco a dormire. È davvero orribile essere in lotta per il mondiale di Formula 1. Seriamente, è una cosa che odio... Scherzi a parte, chi mi conosce sa che sono molto rilassato e che tutte queste situazioni neanche mi sfiorano. Sono molto calmo e avere una macchina fantastica è la miglior sensazione possibile, so che posso cominciare ogni fine settimana con la consapevolezza di poter lottare per la vittoria, a prescindere dal fatto di essere in testa al mondiale o meno. Credo quindi che i suoi commenti dimostrino semplicemente che non mi conosce abbastanza. Il che va bene, visto che anche io non conosco lui. Semplicemente mi concentro su me stesso e mi godo di essere lì davanti, spero ancora per molto tempo”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 23/09/2021