Daniel ha ricaricato le batterie in estate e (almeno guardando i risultati) si vede: così l'italo-australiano ha ritrovato fiducia alla guida della McLaren e si candida per un gran finale di stagione

Fino a Monza era stata una delle più grandi delusioni della stagione 2021 di Formula 1. La vittoria di Daniel Ricciardo nel Gp d’Italia, meritata e ottenuta di prestazione, ancorché di certo facilitata dall’accesissima battaglia al vertice tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, pone adesso dei legittimi interrogativi sul prosieguo della stagione: il trionfo brianzolo è stato episodico oppure possiamo davvero finalmente aspettarci che l’australiano abbia raggiunto il livello di performance messo in mostra in maniera costante dal compagno di squadra Lando Norris sin dall’inizio del campionato? Una risposta al quesito ha provato a darla proprio l’ex pilota di Red Bull e Renault, intervenuto in conferenza stampa a Sochi in presentazione del weekend del Gp di Russia.

F1 GP Italia 2021, Monza: Daniel Ricciardo (McLaren F1 Team) taglia il traguardo

VEDI ANCHE

PIÙ FIDUCIA “Nelle ultime settimane – ha spiegato Daniel – mi sono trovato molto più a mio agio con la macchina, felice di tornare in pista. La pausa estiva è stata molto positiva e ovviamente mi sento pronto di tornare al volante e credo di averlo dimostrato. Dunque, è un po’ una questione di continuare a dare prova di essere in grado di farcela, poi se questa cosa si trasformerà in altre vittorie o altri podi, allora sarà fantastico. Ma sinceramente credo che faremo bene a prescindere dalla posizione finale in classifica”.

F1 GP Italia 2021, Monza: l'ormai celebre esultanza di Daniel Ricciardo (McLaren F1 Team)

RITARDO COMPLESSIVO Analizzando più attentamente le prestazioni, Ricciardo non è stato in grado di definire un settore preciso in cui la propria guida risultasse meno efficace rispetto a quella del compagno Norris: “Credo che il problema fosse un po’ più generale. Probabilmente non ero perfetto in niente nella prima parte del campionato, ma adesso mi sto a poco a poco avvicinando a dove dovrei essere, anche se non direi di aver perfezionato tutto. Di sicuro, quello di Monza è stato un momento incoraggiante, considerando anche le caratteristiche del circuito, i punti di staccata e il basso carico aerodinamico. Ho trovato più confidenza alla guida della macchina, il che è molto positivo. Sono assolutamente molto fiducioso per il futuro. Vedremo, magari ci saranno altre belle cose in arrivo. Io sto bene, mi sento meglio”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 23/09/2021