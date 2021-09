Il finlandese torna in gara dopo lo stop per positività al Covid-19 e spera di ottenere un buon risultato

IL RITORNO La positività al Covid-19 riscontrata durante il weekend di Zandvoort ha fermato per due gran premi Kimi Raikkonen, impedendogli di correre un'ultima volta davanti al pubblico di Monza. La spiacevole sorpresa è ormai alle spalle, gli ultimi tamponi hanno dato esito negativo e il finlandese può riprendere il sedile momentaneamente ereditato da Robert Kubica già a partire dal GP Russia di questo fine settimana.

EMOZIONI DA ICEMAN Raikkonen è in ottime condizioni fisiche e a Sochi ha raccontato in perfetto stile Iceman il suo stato d'animo: ''Sono contento di tornare in macchina dopo aver saltato due round. Ovviamente nessuno vuole essere positivo ai test, ma è successo e abbiamo dovuto seguire le regole. Ma questo è tutto in passato e ora il mio focus è su Sochi. Non credo che tornare sarà diverso. Voglio solo andare avanti con il mio lavoro e spero di fare una buona gara''.

FARE RISULTATO Nelle due gare saltate, l'Alfa Romeo ha mostrato un buon potenziale, con Antonio Giovinazzi che ha centrato in entrambe le occasioni la top10 in qualifica, anche se poi il risultato finale non è mai arrivato per una combinazione di errori e sfortuna: ''La squadra ha mostrato del potenziale nelle ultime gare. Ora dobbiamo convertirlo in un buon risultato. È andata così e sicuramente non è facile tornare dopo non aver guidato per molto tempo in gara - ha commentato Raikkonen riferendosi al suo sostituto Kubica - Hanno fatto del loro meglio e ci riproveremo questa settimana''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 23/09/2021