Ipotesi ritorno nei rally per Kimi Raikkonen: la Toyota lo vorrebbe, ma non prima del 2023

RITORNO AL PASSATO? Parlando del suo futuro dopo il ritiro dalla F1 al termine di questa stagione, Kimi Raikkonen ha spiegato di voler dare la priorità alla famiglia, potendo vivere una vita finalmente non cadenzata dai tanti impegni che riempiono le settimane di un pilota di F1. Una possibile destinazione per il finlandese potrebbe essere il WRC, campionato da lui già frequentato con risultati discreti nel biennio 2010-2011, quando lasciò momentaneamente il Circus. Il mondiale rally ha molte meno gare rispetto alla Formula 1 e per Iceman si potrebbe profilare anche un impegno part time, come già fanno molti protagonisti del campionato.

IL SOGNO TOYOTA La possibilità di portare nel WRC il campione del mondo 2007 di F1 stuzzica non poco la Toyota. Lo squadrone giapponese vede nel ruolo di team principal l'ex pilota e connazionale di Raikkonen Jari-Matti Latvala, il quale al quotidiano finlandese Ilta Sanomat ha svelato il suo desiderio: ''Credo che Kimi sarebbe ancora in grado di guidare rally. Sarebbe fantastico riportare Kimi nei rally. Porterebbe un enorme valore aggiunto all'intero campionato mondiale. In tal caso, la cosa migliore sarebbe che Kimi fosse con noi''.

VEDI ANCHE

Rally Italia Sardegna 2021: Sebastien Ogier (Toyota)

NIENTE 2022 Il sogno di Latvala si scontra con il problema dei sedili disponibili in Toyota. Al momento non c'è un posto libero al volante delle Taris per il 2022 e si dovrebbe lavorare in ottica 2023: ''Purtroppo Kimi non potrà guidare una Toyota, almeno nella prossima stagione. Al momento non abbiamo una macchina da dargli, nemmeno per gare singole''. Un anno sabbatico, in cui stare di più con la famiglia e allenarsi in vista del ritorno dei rally, potrebbe anche essere una prospettiva intrigante per Raikkonen, il quale nel frattempo ha giòà ricevuto un invito anche per il mondiale di rallycross. Questa volta è l'ex campione del mondo WRC Marcus Gronholm a chiamarlo: ''Voglio che sia il pilota della nostra squadra nel campionato del mondo''.