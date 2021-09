QUOTA 100 Sembrava ormai non arrivare più, la vittoria numero 100 della straordinaria carriera di Lewis Hamilton. Il pilota britannico, che non vinceva dallo scorso Gp di Silverstone (18 luglio) e che aveva vinto solo una gara nelle ultime 10 tappe iridate, grazie al rocambolesco successo di Sochi torna a comandare la classifica piloti con due punti sul rivale Verstappen. Proprio l'olandese, però, è il grande vincitore di oggi: su una pista teoricamente sfavorevole e dopo essere partito dal fondo dello schieramento per sostituzione della power unit, il giovane di casa Red Bull ha approfittato dello scroscio di pioggia improvviso, arrivato negli ultimi chilometri, per risalire dalla settima alla seconda posizione. Destini incrociati con Lando Norris e Charles Leclerc, che al contrario restano in pista con le slick e sprofondano indietro: grande delusione proprio per l'inglese della McLaren, fino a pochi giri dalla bandiera a scacchi autorevolmente leader della gara, ma poi ''capriccioso'' nel non ascoltare la richiesta del muretto di montare le gomme scanalate. Di questo e tanto altro ancora abbiamo parlato in diretta Instagram sulla nostra pagina @MotorBoxSport: di seguito il video per rivivere il nostro commento dopo-gara live.

F1 GP RUSSIA 2021: IL VIDEO COMMENTO DELLA GARA IN DIRETTA INSTAGRAM

Pubblicato da Salvo Sardina, 26/09/2021