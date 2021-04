GP PORTOGALLO IN TV La F1 prosegue la lunghissima stagione europea con il Gran Premio del Portogallo, un appuntamento rientrato in calendario lo scorso anno con l'emergenza Covid-19 e confermato anche per la stagione corrente. Sul tracciato lusitano fu Lewis Hamilton a dominare il fine settimana, prendendosi pole, giro veloce e gradino più alto del podio, ma quest'anno - come si è visto nel GP dell'Emilia Romagna - potrebbe non essere così facile per il campione britannico. Max Verstappen proverà a rendergli la vita più difficile, così come gli arrembanti Norris (McLaren) e Leclerc (Ferrari), usciti in gran spolvero da Imola.

Gli appassionati delle quattro ruote potranno seguire l'evento in diretta su Sky Sport F1 HD, dalle prove libere alla gara, e per chi non è abbonato a Sky c'è la possibilità di seguire i nostri accurati LIVE su Motorbox, che vi accompagneranno minuto per minuto da prima dello spegnimento dei semafori fino a dopo la bandiera a scacchi di ogni sessione. Infine, c'è la possibilità di vedere l'evento in chiaro in differita su TV8 al canale 8 del digitale terrestre.

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 30 aprile

Prove libere 1: 12.30 – 13.30 (Live MotorBox dalle ore 12.15)

Prove libere 2: 16.00 – 17.00 (Live MotorBox dalle ore 15.45)

Sabato 1 maggio

Prove libere 3: 13.00 – 14.00 (Live MotorBox dalle ore 12.45)

Qualifiche: 16.00 – 17.00 (Live MotorBox dalle ore 15.45)

Domenica 2 maggio

Gara: 16.00 (Live MotorBox dalle ore 15.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIFFERITA? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 1 maggio

Qualifiche: 19.00 – 20.00

Domenica 2 maggio

Gara: 18.00

TUTTO SUL GP DEL PORTOGALLO 2021

L'Autodromo Internacional do Algarve, nel sud del Portogallo, è stato inaugurato nell'ottobre del 2008 e ha ospitato per la prima volta un GP di Formula 1 nel 2020. Grazie a suoi saliscendi si è reso preferibile dalla due ruote, soprattutto dalla Superbike che vi fa tappa fissa, ma anche, dal 2020, dal Motomondiale. Per quanto riguarda le quattro ruote, però, ha già ospitato WTCC, FIA-GT, Le Mans Series, A1 Grand Prix e GP2 Series, oltre a una sessione di test di F1 nel 2008 per Ferrari e McLaren. Nei test del 2008 il più veloce fu Pedro De La Rosa, che con la McLaren chiuse con il tempo di 1:30.163, mentre nel 2020 la pole di Lewis Hamilton fu di ben 13 secondi abbondanti inferiore: 1:16.652. È questo il record ufficiale della pista, mentre in gara sempre il pilota britannico con la Mercedes è sceso fino a 1:18.750. La pista si affronta in senso orario ed è composta da 15 curve, nove a destra e sei a sinistra per una lunghezza totale di 4.592 metri.

Per il terzo GP del Mondiale di Formula 1 2021 è previsto un clima variabile, con qualche rovescio nella giornata di venerdì e cielo chiazzato da nuvole per il resto del weekend, ma senza pioggia. Le temperature saranno gradevoli, con massime attorno ai 20 gradi per tutto il fine settimana.

Venerdì 31 aprile: temperature: max 11°, min 19°; rovesci, precipitazioni 50%, umidità 59%, vento 19km/h.

Sabato 1 maggio: temperature: max 10°, min 20°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 10%, umidità 55%, vento 23km/h.

Domenica 2 maggio: temperature: max 11°, min 21°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 10%, umidità 52%, vento 23km/h