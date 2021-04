MERCEDES VS RED BULL La F1 torna in pista a Portimao per il secondo Gran Premio della propria storia sui suggestivi saliscendi dell'autodromo dell'Algarve. In una giornata primaverile, le monoposto riaccendono in motori per le prime due sessioni di free practice di un weekend che si preannuncia emozionante con la sfida al vertice tra Mercedes e Red Bull e con un gruppo di mischia sempre più vicino alla vetta. A prendere il migliori tempi di giornata sono Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, ma è impossibile sottovalutare la coppia di Milton Keynes, un po' nascosta nella simulazione di qualifica ma molto molto consistente sul passo gara, con Verstappen e Perez assolutamente temibili per domenica e già indirizzati a una Q2 con le Medium. Interessante anche la lotta di centro classifica, con Ferrari e McLaren molto vicine al vertice. Ne abbiamo parlato in diretta Instagram sulla nostra pagina @MotorBoxSport insieme ad Andrea Curatolo, tra gli ideatori della fortunata e seguitissima pagina satirica Flop Gear.

F1 GP PORTOGALLO 2021: IL VIDEO COMMENTO DI PL1 E PL2 IN DIRETTA INSTAGRAM