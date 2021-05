LIVE PORTIMAO F1 Dopo l'emozionante weekend di Imola, la Formula 1 torna in pista su un altro dei circuiti entrati in calendario in seguito all'emergenza Covid-19 del 2020. Riconfermata anche in questa stagione, la pista di Portimao promette spettacolo sia nella lotta al vertice tra i ''soliti'' Lewis Hamilton e Max Verstappen, sia nella battaglia per le posizioni di rincalzo, con McLaren e Ferrari a guidare la truppa di centro gruppo. Non perdete nessuno dei momenti salienti del weekend seguendo e commentando live minuto per minuto tutte le sessioni del GP del Portogallo 2021.

GP del Portogallo 2021 live dalle 15.45 di domenica 2 maggio. Seguile con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.