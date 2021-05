RE LEWIS È stato un Gran Premio del Portogallo decisamente combattuto, con diversi sorpassi al vertice nei giri iniziali. Alla fine, a spuntarla, è stato Lewis Hamilton, forse per la prima volta nella stagione al volante di una Mercedes che si è fatta preferire prestazionalmente alla Red Bull del rivale Max Verstappen. La lotta è comunque sul filo dei millesimi e anche per il giro più veloce della gara non è mancato un bel duello tra Valtteri Bottas, Sergio Perez e l'asso olandese, alla fine ''fermato'' ancora una volta dai track limit. Piccolo passo indietro, invece, per la Ferrari, con Leclerc sesto alle spalle di un convincente Norris e Carlos Sainz addirittura fuori dai punti a causa di una strategia gomme che non ha funzionato a dovere. L'analisi video delle prove ufficiali del Gran Premio del Portogallo 2021 sulla nostra pagina Instagram @MotorBoxSport insieme al pilota David Fumanelli.

F1 GP PORTOGALLO 2021: IL VIDEO COMMENTO DELLA GARA IN DIRETTA INSTAGRAM