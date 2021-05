BOTTAS IN POLE Ci si aspettava il terzo episodio dell'entusiasmante duello tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, ma invece c'è stata la pole position a sorpresa del ''terzo incomodo''. Nel sabato di Portimao, Valtteri Bottas beffa il compagno di squadra e il nemico pubblico numero 1 di casa Mercedes prendendosi la prima partenza al palo della stagione, quasi a scacciare via i fantasmi di un avvio di stagione molto deludente. Ma non è Bottas l'unico ''secondo'' a esultare: molto buone le prestazioni di Carlos Sainz ed Esteban Ocon, che battono in modo convincente i compagni di squadra Charles Leclerc e Fernando Alonso, mentre Norris si conferma in questa fase preferibile a un Daniel Ricciardo addirittura eliminato in Q1. L'analisi video delle prove ufficiali del Gran Premio del Portogallo 2021 sulla nostra pagina Instagram @MotorBoxSport insieme a Beatrice Frangione di HammerTime.

F1 GP PORTOGALLO 2021: IL VIDEO COMMENTO DELLE QUALIFICHE IN DIRETTA INSTAGRAM