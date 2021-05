BATTAGLIA CHE ENTUSIASMA La sfida tra Lewis Hamilton e Max Verstappen promette di essere lunga e intensa, come nell'era ibrida lo sono stati solo i duelli iridati tra l'inglese e Nico Rosberg. Proprio quest'ultimo, indossati i panni del commentatore televisivo, ha parlato con entusiasmo dello spettacolo che può regalarci questa rivalità, ma ha anche fatto delle osservazioni che il pilota della Red Bull ha rispedito al mittente.

L'ANALISI DI NICO Parlando del risultato del GP Portogallo, Rosberg ha spiegato il peso degli errori commessi da Verstappen, decisivi per perdere punti importanti in ottica Mondiale: ''Il pilota ha fatto la differenza. Max aveva la macchina più veloce, lo abbiamo visto anche in qualifica, ma ha fatto più errori. Non te lo puoi permettere se vuoi essere campione del mondo contro Lewis. Deve essere tutto a posto, altrimenti non hai alcuna possibilità. Sono piccoli errori, ma si sommano. Max deve ancora trovare qualcosa ed evitare questi errori''. Alla televisione tedesce, il campione del mondo 2016 ha poi aggiunto che il pilota della Red Bull capirà quest'anno quanto sia bravo Hamilton, in quanto è la prima volta che lo può effettivamente sfidare sullo stesso piano.

LA RISPOSTA DI MAX Nella conferenza stampa successiva al GP Portogallo, è stata riferita a Verstappen quest'ultima considerazione di Rosberg. L'olandese, sicuramente già innervosito dal risultato della gara e soprattutto dal giro veloce perso per non aver rispettato i limiti della pista in curva 14, ha risposto seccamente: ''Sì, non ho bisogno di Nico per capire quanto sia bravo Lewis. So che è molto bravo, altrimenti non vinci così tanti campionati''. Il 23enne ha poi aggiunto di essere il primo a godersi la sfida ravvicinata con il sette volte campione del mondo: ''Penso che sia quello che tutti vogliono vedere, ma ovviamente anche quello che voglio io, perché negli ultimi anni non siamo stati abbastanza vicini. Quindi è un buon inizio di stagione, questo è certo, e spero che possa essere così per il resto della stagione perché mantiene tutti entusiasti''.