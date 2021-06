LIVE BAKU F1 Dopo una settimana di pausa, il mondiale 2021 di Formula 1 sta per entrare davvero nel vivo con la sua caldissima face centrale del campionato. A Monte Carlo, Max Verstappen ha ribaltato le classifiche approfittando del weekend negativo del rivale Lewis Hamilton e della Mercedes per prendersi la leadership per la prima volta in carriera, mentre la Ferrari ha ottenuto la prima pole position (con Leclerc) e il primo podio (con Sainz) della stagione. Rivedremo dei valori simili anche a Baku, altro circuito cittadino ma dalla vocazione decisamente diversa grazie ai lunghissimi rettilinei e alla sede stradale molto ampia? Scopritelo insieme a noi, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca di tutte le sessioni in pista del weekend del Gran Premio d'Azerbaijan 2021.

Prove libere 2 GP d'Azerbaijan 2021 live dalle 13.45 di venerdì 4 giugno. Seguile con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.