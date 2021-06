PEREZ A SORPRESA Scattato dalla sesta casella in griglia di partenza, alla fine è stato Sergio Perez a portare a casa la vittoria di un rocambolesco Gran Premio d'Azerbaijan a Baku. La pista cittadina della capitale azera come ogni anno non ha lesinato sorprese ed emozioni, regalandoci una gara ricca di colpi di scena, tra la foratura che ha messo fuori dai giochi il dominatore della corsa, Max Verstappen, e l'errore in ripartenza che ha fatto sprofondare Lewis Hamilton a fondo gruppo. Anche il podio, completamente inedito, sorprende: alle spalle di Checo, chiudono un Sebastian Vettel autore di una gara monstre e Pierre Gasly, bravo sul finale a respingere gli attacchi del poleman Charles Leclerc, solo quarto al traguardo. Di questo e tanto altro ancora abbiamo parlato in diretta dalla nostra pagina Instagram @MotorBoxSport ospiti di Beatrice Frangione, caporedattrice di HammerTime.

F1 GP AZERBAIJAN 2021: IL VIDEO COMMENTO DELLA GARA IN DIRETTA INSTAGRAM