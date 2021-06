SORPRESA FERRARI Per il secondo sabato di qualifiche consecutivo, gli uomini della Ferrari sono in festa. A ottenere la pole position del Gp d'Azerbaijan è infatti Charles Leclerc, che porta così la SF21 davanti a tutti su una pista simile ma al contempo molto diversa da quella di Monte Carlo. Il Cavallino si conferma competitivo così come la Mercedes prosegue nel suo momento di ''difficoltà'': Hamilton è secondo ma grazie a un giro monstre che lui stesso ha definito miracoloso, mentre Bottas è solo decimo. In una qualifica condizionata dalle tante interruzioni (ben quattro bandiere rosse), alla fine è invece Verstappen il grande deluso: da favorito della vigilia a terzo in griglia, il passo è stato breve. Di questo e tanto altro ancora abbiamo parlato in diretta sulla nostra pagina Instagram @MotorBoxSport insieme a Christian Caramia di MemasGP.

F1 GP AZERBAIJAN 2021: IL VIDEO COMMENTO DELLE QUALIFICHE IN DIRETTA INSTAGRAM