GP AZERBAIJAN IN TV Dopo un anno di pausa forzata a causa della pandemia di Covid-19, la Formula 1 torna in Azerbaijan, sullo stradale più veloce del mondo. A Baku si arriva dopo un Gran Premio di Monaco che ha visto la perdita della leadership iridata da parte della Mercedes e di Lewis Hamilton, a vantaggio di una Red Bull e, soprattutto, di un Max Verstappen, che è sempre più in corsa per detronizzare il sette volte campione del mondo. Ma Monaco ci ha restituito anche una Ferrari molto competitiva, chiamata a confermarsi anche tra gli stradoni e i vicoli di Baku, mentre gli altri team vogliono soprattutto riscattarsi, in primis la McLaren, in difficoltà a Monte Carlo.

Gli appassionati delle quattro ruote potranno seguire l'evento in diretta su Sky Sport F1 HD, dalle prove libere alla gara, e per chi non è abbonato a Sky c'è la possibilità di seguire i nostri accurati LIVE su Motorbox, che vi accompagneranno minuto per minuto da prima dello spegnimento dei semafori fino a dopo la bandiera a scacchi di ogni sessione. Infine, c'è la possibilità di vedere l'evento in differita in chiaro anche su TV8 al canale 8 del digitale terrestre.

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 4 giugno

Prove libere 1: 10.30 – 11.30 (Live MotorBox dalle ore 10.15)

Prove libere 2: 14.00 – 15.00 (Live MotorBox dalle ore 13.45)

Sabato 5 giugno

Prove libere 3: 11.00 – 12.00 (Live MotorBox dalle ore 10.45)

Qualifiche: 14.00 – 15.00 (Live MotorBox dalle ore 13.45)

Domenica 6 giugno

Gara: 14.00 (Live MotorBox dalle ore 13.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO? GLI ORARI IN DIFFERITA SU TV8

Sabato 5 giugno

Qualifiche: 18.00 – 19.00

Domenica 6 giugno

Gara: 18.00

TUTTO SUL GP DELL'AZERBAIJAN 2021

Tracciato dall'architetto tedesco Hermann Tilke tra le strade della capitale dell'Azerbaijan, sul Baku Street Circuit si è corso per la prima volta nel 2016. Si tratta del circuito stradale più lungo del mondo, con i suoi 6,003 km, ma anche del più veloce, visto che sul rettilineo di quasi 2 km si è toccata la punta massima di 366,1 km/h (Valtteri Bottas nel 2016 con la Williams) ma i dati telemetrici parlano addirittura di 378 kmh (!). Il record in gara appartiene a Charles Leclerc, che nel 2019 con la Ferrari stampò il giro più veloce in 1'43''009. Dello stesso anno il giro più veloce in assoluto, con la pole di Valtteri Bottas (Mercedes) in 1'40''495.

Per il sesto appuntamento del Mondiale di Formula 1 2021 è previsto un clima sereno, con temperature quasi esitve e cielo soleggiato dal venerdì alla domenica. Occhio però al vento, che potrebbe spirare forte tra i palazzi della capitale azera. Di seguito il dettaglio da weather.com.

Giovedì 4 giugno: temperature: max 26°, min 17; soleggiato, precipitazioni 0%, umidità 53%, vento 24 km/h.

Sabato 5 giugno: temperature: max 26°, min 17°; soleggiato, precipitazioni 0%, umidità 60%, vento 34 km/h.

Domenica 6 giugno: temperature: max 25°, min 17°; soleggiato, precipitazioni 10%, umidità 63%, vento 32 km/h.