Autore:

La Redazione

QUARTA TAPPA Tre gare, tre doppiette Mercedes in questo sorprendente avvio del campionato di Formula 1 2019. Continuerà il dominio delle Frecce d'Argento anche a Baku, oppure la Ferrari sfrutterà i lunghi rettilinei della pista azera per portare a casa il risutlato? Il Gran Premio dell'Azerbaijan è alle porte, e ha già il sapore di ultima spiaggia per la casa di Maranello, con Vettel e Leclerc che in classifica sono preceduti anche dal più costante Verstappen, e la Ferrari che deve spazzare via le nubi addensatesi sull'affidabilità della SF90. Intanto Lewis Hamilton, dopo il successo di Shanghai è nuovamente in testa al mondiale, ma dovrà guardarsi dagli assalti del compagno Bottas, che a Baku è sempre stato molto veloce.

IL CIRCUITO Tracciato dall'architetto tedesco Hermann Tilke tra le strade della capitale dell'Azerbaijan, sul Baku Street Circuit si è corso per la prima volta nel 2016. Si tratta del circuito stradale più lungo del mondo, con i suoi 6,003 km, ma anche del più veloce, visto che sul lungo rettilineo di quasi 2 km si è toccata la punta massima di 366,1 km/h (Valtteri Bottas nel 2016 con la Williams) ma i dati telemetrici parlano addirittura di 378 kmh (!). Il record in gara appartiene a Sebastian Vettel, che nel 2017 con la Ferrari stampò il giro più veloce in 1'43"441. Dello stesso anno il giro più veloce in assoluto, con la pole di Lewis Hamilton (Mercedes) in 1'40"593.

I NUMERI Domenica si correrà a Baku per la quarta volta nella storia della Formula 1, la terza come Gran Premio dell'Azerbaijan. Nel 2016 infatti vi si corse sotto la denominazione di Gran Premio d'Europa, e a vincere fu Nico Rosberg su Mercedes, che beffò Sebastian Vettel (Ferrari) e Sergio Perez (Force India). L'anno successivo fu la volta di Daniel Ricciardo, che sfruttò una gara rocambolesca per precedere Valtteri Bottas (Mercedes) e Lance Stroll (Williams). Nel 2018 è stato il turno di Lewis Hamilton (Mercedes) che ha preceduto Kimi Raikkonen (Ferrari) e, ancora una volta, Sergio Perez, che a oggi è l'unico pilota in griglia a vantare due podi sulla pista azera. Anche per quanto riguarda le pole una sola a testa per Rosberg, Hamilton e Vettel, che nel 2017 vanificò la possibilità di vincere perdendo la testa e urtando di proposito Hamilton in regime di Safety Car.

IL METEO Con ogni probabilità, anche il terzo appuntamento della storia con il Gran Premio d'Azerbaijan - o, se preferite, la quarta gara sul tracciato cittadino di Baku - si svolgerà con meteo soleggiato e primaverile. Una perturbazione lambirà la Capitale dello Stato sul mar Caspio nella giornata di giovedì, ma già da venerdì è previsto il ritorno del bel tempo, anche se con temperature leggermente più fresche del solito. Queste le condizioni nel dettaglio:

Venerdì 26 aprile – Poco nuvoloso, 5% possibilità di precipitazioni, temperature 10-16°C.

Sabato 27 aprile – Soleggiato, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 10-17°C.

Domenica 28 aprile – Soleggiato, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 10-17°C.

