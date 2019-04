Autore:

Simone Valtieri

PAZZA IDEA Al termine di due ore di battaglia, la pole position del Gran Premio d'Azerbaijan 2019 se l'è presa Valtteri Bottas, l'underdog che quest'anno s'è messo in testa la pazza idea di battere il compagno di team Lewis Hamilton. Il finnico c'è riuscito grazie a un pizzico di fortuna, a un'ottima strategia e a una solidità di prestazioni che ormai lo piazzano tra i concreti aspiranti al titolo, non fosse altro perché in casa Ferrari continuano a combinarne di cotte e di crude, e che il sempre velocissimo Max Verstappen non ha ancora un'auto all'altezza, sebbene sia sempre più in crescita, e a Baku la Red Bull gli abbia messo dietro al sedere anche un motore più potente di qualche cavallo.

INESPERIENZA Ma andiamo per ordine. Il grande assente di oggi dalle prime file è Charles Leclerc, che era anche il più concreto aspirante alla pole. C'erano tutti gli ingredienti affinché il giovane asso monegasco conquistasse la seconda partenza al palo su quattro gare: una pista amica come Baku, una monoposto veloce, una ottima condizione mentale (con il compagno Vettel messo sotto pressione sin dalla prima gara). Serviva non commettere errori, ma l'inesperienza, o l'esperienza se preferite, gioca un ruolo cruciale in Formula 1.

COME KUBICA E così, mentre in precedenza alla strettoia d'ingresso alla salita del Castello, Hamilton, dopo un bloccaggio in staccata analogo a quello di Leclerc, aveva scelto di proseguire per la via di fuga, Charles, impegnato nel suo secondo tentativo in Q2 con la gomma Medium, ha provato comunque a fare la curva infilandosi sotto le barriere esterne dove in Q1 si era piantato anche Kubica con la disastrata Williams.

Turn 8 in Baku is fiendishly tight, as Robert Kubica will confirm 💥#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/2AmAvuBVC3 — Formula 1 (@F1) 27 aprile 2019

STUPIDO NO Proprio questo primo incidente aveva comportato la prima mezz'ora di pausa della giornata e raffreddato la pista, affrontata con gomme più dure, e dunque scivolose, da Leclerc, che comunque attribuisce a sé stesso tutta la colpa, dandosi più volte dello "stupido". Ma le stupidate non le fanno solo gli stupidi, e forse è un bene che questo errore Charles l'abbia commesso in qualifica, perché tutto fa esperienza e per dimostrare di essere un campione il monegasco dovrà anche dimostrare domani in gara di aver imparato dai propri errori.

A flood of emotions for Charles Leclerc after his Q2 exit#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/ysEnIbEpgY — Formula 1 (@F1) 27 aprile 2019

SCIE DECISIVE Problemi di temperature li ha avuti anche Sebastian Vettel, che per tutta la sessione ha annaspato cercando di portare le gomme nella giusta finestra di lavoro. Ci è riuscito, per sua fortuna, nell'ultimissimo tentativo in Q3, quando ha piazzato un giro perfetto, non fosse altro che non poteva "succhiare" la scia a nessun pilota innanzi. In Mercedes invece sono stati più bravi dal punto di vista strategico, come ormai troppo spesso accade, e così Bottas e Hamilton hanno preso la via della pista per ultimi, lasciandosi sfilare dagli altri piloti per poi potergli rubare le scie, che nell'ultimo lunghissimo rettilineo, su questa pista, valgono 2-3 decimi.

POLE BIS E, indovinate un po'? Due decimi è proprio il vantaggio su cui Vatteri Bottas ha potuto contare a fine qualifiche nei confronti di Vettel, tutto recuperato nell'ultimo settore, visto che pagava al tedesco quasi un decimo dopo i primi due. A proposito di settori, per la seconda pole dell'anno (peraltro consecutiva, dopo quella della Cina) il finnico deve ringraziare anche il compagno Hamilton, autore di un errorino nel primo settore del giro decisivo, che gli è costato quasi 3 decimi sul tempo più veloce, e il distacco tra i due è stato alla fine di appena 59 millesimi.

GARA INCERTA Le prime tre edizioni del Gran Premio azero però ci hanno insegnato come in gara può succedere di tutto. Veramente di tutto. Perciò Bottas dovrà intanto curarsi di non fare lo stesso errore fatto in Cina, ossia di farsi passare dal compagno Hamilton al via e lasciargli riflettori e vittoria. Vettel, dal canto suo, aveva la macchina in qualifica per duellare con le due Frecce d'argento, ma in gara la situazione è tutta da verificare, stando perlomeno al passo mostrato venerdì pomeriggio, e lo spettro di una Shanghai-bis aleggia sul box del Cavallino. E poi c'è Verstappen, che parterà al fianco del tedesco e che gli è rimasto dietro di neanche 3 decimi in qualifica, che è sempre il peggiore dei clienti alla curva-1.

GLI OUTSIDER Dietro ai primi quattro partiranno l'ottimo Sergio Perez con una Racing Point sempre sorprendente e già protagonista in passato su questo tracciato (il messicano è l'unico ad esservi salito sul podio due volte, con i due terzi posti del 2016 e 2018), il bravissimo Daniil Kvyat, che riscatta così l'errore di ieri quando era finito a muro distruggendo il lato sinistro della Toro Rosso, e il sempre più sorprendente Lando Norris, settimo con la McLaren. Qualifiche da non ricordare per Ricciardo (fuori in Q2), e da dimenticare per Grosjean e Hulkenberg (fuori in Q1), mentre bene aveva fatto Pierre Gasly, miglior tempo della Q1, salvo poi scegliere di non partecipare alla Q2 essendo costretto a partire dalla pitlane domani per aver saltato le verifiche dei commissari nel venerdì di libere.

BRAVO ANTONIO Era stato molto bravo anche Antonio Giovinazzi, alla prima Q3 in carriera, ottavo con la sua Alfa Romeo davanti al compagno Kimi Raikkonen. Sfortunatamente l'italiano dovrà scontare 10 posizioni sulla griglia per sostituzione della centralina e partirà dal fondo. A ringraziarlo Charles Leclerc, che pur non potendo partecipare alla Q3 vi si era comunque qualificato, e partirà dalla nona casella accanto alla McLaren di Sainz, non il miglior trampolino verso le stelle, ma una posizione che non preclude del tutto i sogni da mille e una notte del giovane principino della Ferrari.