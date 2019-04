#AZERBAIJANGP Dopo la lunga trasferta in estremo oriente, la Formula 1 si avvicina al Vecchio continente. Prima di dare il via al lungo tour europeo, il circus approda proprio alle porte dell’Europa, in Azerbaijan, là dove nel 2016 si è tornato a disputare proprio il Gran Premio d’Europa. A ospitare per la quarta volta nella storia i bolidi della F1 è sempre la capitale Baku, con il suo circuito cittadino che mescola sapientemente lunghissimi rettilinei da velocità paurose e settori tortuosi con curve molto strette. Qui la Ferrari rilancia la sfida ai grandi rivali della Mercedes: riusciranno Vettel e Leclerc a mettere fine al filotto di tre doppiette consecutive degli uomini di Stoccarda? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto tutte le sessioni del Gran Premio di Azerbaijan 2019.

Le prove libere 2 del Gran Premio di Azerbaijan 2019 sono LIVE su MotorBox dalle 14.45 di venerdì 26 aprile.