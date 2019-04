#AZERBAIJANGP Dopo la lunga trasferta in estremo oriente, la Formula 1 si avvicina al Vecchio continente. Prima di dare il via al lungo tour europeo, il circus approda proprio alle porte dell’Europa, in Azerbaijan, là dove nel 2016 si è tornato a disputare proprio il Gran Premio d’Europa. A ospitare per la quarta volta nella storia i bolidi della F1 è sempre la capitale Baku, con il suo circuito cittadino che mescola sapientemente lunghissimi rettilinei da velocità paurose e settori tortuosi con curve molto strette. Qui la Ferrari rilancia la sfida ai grandi rivali della Mercedes: riusciranno Vettel e Leclerc a mettere fine al filotto di tre doppiette consecutive degli uomini di Stoccarda? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto tutte le sessioni del Gran Premio di Azerbaijan 2019.

Qualifiche del Gran Premio di Azerbaijan 2019 in corso, seguile LIVE con la nostra cronaca minuto per minuto.

15.44 - Le riparazioni sono state portate a termine. Si partirà alle 15.50 con i 15 minuti della Q2.

15.41 - Ecco le impressioni di Romain Grosjean, altro eliminato in questa Q1: "Fino a qui è stato difficile, l'importante a Baku è la gara. Però sono sorpreso della differenza con Kevin, normalmente in qualifica vado meglio ma oggi anche sentendo la macchina meglio nella FP3 sono a un secondo dal tempo della FP2. Speriamo che domani a pieno carico in gara la macchina vada meglio e possa fare un buon risultato. Forse l'unica spiegazione sono le gomme, difficile mantenerle in temperatura... Complicato per tutti in questo weekend, ma domani in gara potrebbe essere una storia differente".

15.40 - Non una incoraggiante comunicazione dai commissari: la partenza della Q2 sarà ulteriormente ritardata.

15.35 - Queste intanto le dichiarazioni di Nico Hulkenberg dopo l'eliminazione in Q1: "L'incidente di Kubica non ha influenzato le mie qualifiche, ho fatto il giro prima. Il problema è stato con il bilanciamento, non sentivo fiducia nell'auto, sono sempre stato in lotta ed è difficile in una pista come questa con muri stretti e lunghi rettifili, è stato complicato per me finora. La gara qui può essere imprevedibile, l'importante sarà rimanere in gara e soprattutto capire cosa è successo questo weekend e come mai siamo così lontani dal passo ideale".

HULKENBERG (P18 in Q1): "We were looking for grip and couldn't really find it. Obviously today is not a good day but we'll race hard tomorrow"#AzerbaijanGP ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟ #F1 pic.twitter.com/TTM6WnHuqU — Formula 1 (@F1) April 27, 2019

15.31 - La Direzione gara non ha dato un'orario preciso in cui si partirà con la Q2, ma viene garantito che il ritardo sarà al massimo di 15 minuti. Dunque si dovrebbe partire entro le 15.40.

We have a slight delay for Q2 as the track is cleared at Turn 8 #AzerbaijanGP ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟ #F1 pic.twitter.com/ICZZOWrF9I — Formula 1 (@F1) April 27, 2019

15.28 - Riguardando le immagini del botto di Kubica, c'è da dire che il polacco ha danneggiato l'anteriore sinistra toccando il muretto all'interno. A quel punto è stato impossibile evitare il violento scontro con le barriere all'esterno della curva. Tra l'altro in quel punto la pista è larga poco più di sette metri: si tratta della parte in cui la carreggiata è più stretta in tutto il calendario della F1.

15.27 - Non ci sono comunicazioni sull'orario in cui la sessione potrà ripartire. In questo momento i commissari sono al lavoro per sistemare le barriere danneggiate dall'urto di Kubica.

15.25 - Ecco la classifica finale di questa Q1.

15.22 - Tornando alla cronaca, gli eliminati di giornata sono Lance Stroll, Romain Grosjean, Nico Hulkenberg, George Russell e Robert Kubica. Si salva invece con l'ultimo tempo utile Daniel Ricciardo.

BREAKING: ELIMINATED, Q1



16 STR

17 GRO

18 HUL ๐Ÿ“ธ

19 RUS

20 KUB#AzerbaijanGP ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟ #F1 pic.twitter.com/RnmeUTnLXK — Formula 1 (@F1) April 27, 2019

15.20 - Fortunatamente nessun danno fisico per Robert, che è uscito dalla vettura senza problemi, dopo essersi scusato con i meccanici ai box. Certo è che piove sul bagnato in casa Williams, dopo i danni subiti ieri con l'incidente con il tombino.

15.19 - Bandiera rossa anche se a sessione conclusa: Robert Kubica ha picchiato violentemente con le barriere di curva-8, nella zona del Castello.

15.18 - Bandiera a scacchi. Finisce qui la Q1 ma dobbiamo aspettare qualche minuto per conoscere gli eliminati.

15.17 - Verstappen riesce a togliersi dai guai grazie al crono di 1:41.727 che gli vale la quarta posizione. Un minuto alla bandiera a scacchi e gli eliminati sono Ricciardo, Grosjean, Hulkenberg, Russell e Kubica.

15.15 - Tre minuti alla fine, ottimo tempo di Antonio Giovinazzi che si installa in ottava posizione, subito alle spalle di Raikkonen. Tutti i big, ad eccezione di Verstappen, sono ormai ai box.

15.13 - 1:41.335 per Pierre Gasly, che ha anche sfruttato la scia di Stroll nel rettilineo finale. Verstappen, al contrario, è invece un po' in difficoltà visto che si trova solo in tredicesima posizione.

15.12 - Questa è invece la gomma di Stroll dopo il bacio al muro in curva-3.

๐Ÿ‘€ Problems for Lance Stroll - the Canadian is back in the pits after grazing the wall #AzerbaijanGP ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟ #F1 pic.twitter.com/KNyo8gd7bc — Formula 1 (@F1) April 27, 2019

15.11 - Per il momento esclusi Grosjean, Stroll, Russell, Kubica e Hulkenberg.

15.10 - Leclerc è seguito da Bottas a sei decimi. Poi Hamilton a 846 millesimi e Vettel a 922.

15.09 - Leclerc! 1:41.426, nuovo giro veloce per il monegasco, che si mette al comando battendo già il tempo della pole position del 2018!

15.07 - Vettel si mette al comando in 1:42.348. Siamo ancora però lontani dai tempi registrati stamattina da Leclerc.

15.06 - A proposito di curva-3, Lance Stroll è andato a mettere la propria firma sul muretto di protezione. Nessun problema apparente per il canadese, che ha continuato il suo giro.

15.05 - Vettel procede lentamente nel primo giro dopo essere stato rallentato da una bandiera gialla. Il colpevole? Lewis Hamilton, arrivato lungo in curva-3.

15.04 - Dopo un breve interregno di Sainz, è Valtteri Bottas a prendersi la miglior prestazione provvisoria: 1:42.430 per il finlandese della Mercedes, seguito da Leclerc e Raikkonen.

15.03 - Subito in pista praticamente tutte le vetture ad eccezione di Verstappen e Gasly. Per il momento non ci sono dubbi sulle gomme, tutti hanno installato le Soft.

15.00 - Semaforo verde, si parte per i primi 18 minuti di queste qualifiche. Subito in pista la Williams di George Russell.

14.59 - Tutto pronto, stiamo per partire. Gran sole sul rettilineo di partenza del circuito di Baku, condizioni ideali per sfrecciare a oltre 300 all'ora con delle monoposto di F1: 17 gradi la temperatura dell'aria, 37 quella dell'asfalto. E pochissimo vento.

14.57 - Interessante statistica: il pilota al comando delle prove libere 3, fino a questo momento ha sempre ottenuto la pole position. Sarà dunque tempo per la seconda pole position in carriera di Charles Leclerc?

The driver who has finished top of FP3 has gone on to take pole in every qualifying session so far this season.



No pressure, Charles ๐Ÿ˜‰#AzerbaijanGP ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟ #F1 pic.twitter.com/5wPfBWeiOd — Formula 1 (@F1) April 27, 2019

14.55 - Cinque minuti al via delle qualifiche. Intanto però nel box Mercedes si sta completando il lavoro per mettere a posto la monoposto di Hamilton, leggermente danneggiata dopo le PL3.

Bit of damage to @LewisHamilton car after FP3 which is being fixed. #F1. pic.twitter.com/A5IwreWkcH — Jennie Gow (@JennieGow) April 27, 2019

14.50 - Ecco gli highlight della sessione di prove libere 3.

Qualifying is coming up shortly ๐Ÿ™Œ



Here's what happened in final practice earlier today ๐Ÿ‘€โฌ‡ #AzerbaijanGP ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟ #F1 pic.twitter.com/XlcFaBDzBk — Formula 1 (@F1) April 27, 2019

14.45 - In Q1 avremo 18 minuti per conoscere i nomi dei primi 5 eliminati di giornata. Uno di questi potrebbe essere Pierre Gasly, che domani partirà dalla pit-lane per via della penalizzazione decisa dalla Direzione gara.

14.40 - Tra poco le monoposto torneranno a sfrecciare sul tracciato azero di Baku. Con questa Gif è possibile farsi un'idea di quanto le vetture vadano veloce tra i muretti del circuito cittadino della capitale dell'Azerbaijan.

14.35 - Vi siete persi le prove libere 3 stamattina? Nessun problema, potete cliccare qui per rivivere la nostra cronaca e scoprire com'è andata la lotta tra Ferrari e Mercedes in preparazione di queste qualifiche.

14.30 - Buon pomeriggio a tutti voi, cari lettori di MotorBox. Siamo in diretta per raccontarvi le qualifiche numero 4 della stagione di F1, al via alle 15.00 con la prima sessione eliminatoria. Siete pronti per seguirla e commentarla insieme a noi?