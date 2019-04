Autore:

MILLE E UNO La Formula 1 torna in pista a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaijan, a due settimane di distanza dalla gara numero 1000 della storia andata in archivio in Cina con la terza doppietta della Mercedes su altrettante gare del 2019. Dopo Australia (meritatamente) e Bahrain (fortunosamente), le Frecce d'Argento hanno dominato anche in Cina e vorrebbero consolidare la fuga nel mondiale. Dietro a Hamilton e Bottas il più diretto inseguitore in classifica è Max Verstappen con la sua Red Bull: il ragazzo prodigio olandese sta spremendo un'auto che, spinta dai motori Honda, è sì competitiva, ma che ancora manca di quel quid necessario a duellare per il mondiale. Leclerc e Vettel, infine, sono chiamati al riscatto. serve una Ferrari affidabile (finora la SF90 non lo è stata) e il pugno duro del muretto, prima che la situazione degeneri tra i due, finora molto vicini nelle prestazioni nelle prime gare.

COSI IN TV Sarà possibile seguire l'evolversi del fine settimana in TV, in orari quasi tradizionali. Gli orari sulla pista posta al confine tra Asia ed Europa, saranno quelli classici di un weekend europeo, tranne la gara, che partirà alle ore 14.10, un'ora in anticipo rispetto alle altre gare del Vecchio Continente. Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta esclusiva su Sky Sport F1, canale 207 della pay-tv, e in differità su TV8. Non mancherà infine la diretta scritta di tutte le sessioni su MotorBox. Di seguito gli orari completi del quarto appuntamento del campionato mondiale di Formula 1 2019.

ORARI SKY SPORT F1 (DIRETTA)

Venerdì 26 aprile

Prove libere 1: 11.00 – 12.30

Prove libere 2: 15.00 – 16.30

Sabato 27 aprile

Prove libere 3: 12.00 – 13.00

Qualifiche: 15.00 – 16.00

Domenica 28 aprile

Gara: 14.10

ORARI TV8 (DIFFERITA)

Qualifiche: sabato 27 aprile, ore 20.00

Gara: domenica 28 aprile, ore 21.00

ORARI MOTORBOX (CRONACA LIVE TESTUALE)

Venerdì 26 aprile

Prove libere 1: dalle 10.45

Prove libere 2: dalle 14.45

Sabato 27 aprile

Prove libere 3: dalle 11.45

Qualifiche: dalle 14.30

Domenica 28 aprile

Gara: dalle 13.30