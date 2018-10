Autore:

Danilo Chissalè

TOTO EICMA Nonostante Intermot 2018 non abbia chiuso ancora i battenti è già tempo di pronostici in vista di EICMA 2018. Il salone tedesco è stato caratterizzato da poche vere novità inedite. Questo ci fa ben sperare per un’edizione di EICMA ricca di novità. Nelle prossime righe troverete una lista delle probabili anteprime protagoniste nella kermesse milanese. Scopriamole insieme.

APRILIA SORNIONA Le tanto attese modifiche alla RSV4 non sono arrivate a Colonia, la Casa di Noale ha ancora una chances al Salone di Milano. Attenzione però alla possibilità di un gradito ritorno, magari in versione concept, per la Caponord.

BMW IN SALSA ITALIANA Ci aspettavamo fuochi d’artificio allo stand BMW, considerando anche il fattore campo, ma siamo rimasti a bocca asciutta. Per dirla tutta la nuova famiglia R, capitanata dalla R 1250 GS è stata rinnovata, ma in cantiere ci sono ancora la supersportiva S 1000 RR e la più piccola G 310 RR. EICMA sarà il loro palcoscenico.

DUCATI RICOMINCIA DA TRE A Colonia è toccato alla costola Scrambler fare la parte del leone, a EICMA la musica cambierà con ben tre possibili novità di colore rosso. La prima è la protagonista del WDW, la Ducati Panigale V4, che dovrebbe arrivare in versione R con specifiche adatte al Mondiale SBK. Al suo fianco ci saranno la nuova Diavel, anche lei presente al WDW, e la rinnovata Hypermotard, pizzicata in un test ride in configurazione pressochè definitiva.

HONDA SI NASCONDE La Casa dell’Ala Dorata ama giocare a nascondino, mentre tutta la stampa di settore era a Intermot ha spiazzato tutti presentando la CB 650R, in versione concept, al Mondiale de L’auto di Parigi. In vista di EICMA le nostre attenzioni sono tutte puntate sulla CBR 1000 Fireblade, in cerca di cavalli extra per colmare il gap con le nuove “millone”. Attenzione anche al potenziale ritorno della CBR 600RR.

HARLEY DAVIDSON ELETTRICA Harley potrebbe recitare un ruolo da protagonista. Nella recente riunione con gli investitori sono state annunciate 4 moto in arrivo nel futuro prossimo. La prima a debuttare dovrebbe essere l’elettrica LiveWire, già mostrata al pubblico in occasione dei festeggiamenti per i 115 anni di attività

HUSQVARNA FRECCIA NERA Il lato racing potrebbe ricevere gli aggiornamenti che già abbiamo visto sulle cugine orange di KTM, per quanto riguarda la gamma stradale gli occhi saranno puntati sulla versione definitiva della Svartpilen 701, mostrata in anteprima lo scorso anno a EICMA 2017.

KAWASAKI STA NEL MEZZO A Intermot 2018 la casa di Akashi ha presentato aggiornamenti per gli estremi della sua gamma: le piccole Z e Ninja 125 e le sportive ZX-10R e Ninja H2. Al Salone di Milano faranno il loro debutto in società le medie cilindrate. Praticamente certa la presenza della Z400, molto probabile il ritorno della Ninja 636.

KTM ALL’AVVENTURA Le novità di KTM saranno incentrate tutte sul segmento adventure touring. A un anno di distanza dal debutto del prototipo, sotto le luci del padiglione, arriverà la versione definitiva della KTM 790 Adventure R. Attenzione anche al basso di gamma con la 390 Adventure pizzicata qualche tempo fa in un test ride di collaudo.

MOTO GUZZI OUTSIDER Della chiacchierata V85TT ormai si sa praticamente tutto, manca solo il prezzo che potrebbe essere dichiarato proprio durante i giorni del salone. Dalla nuova piattaforma potrebbe arrivare anche una nuova naked, probabilmente in versione maquette.

TRIUMPH A TUTTO SCRAMBLER Noi la vedremo in anteprima il 24 ottobre, ovviamente vi racconteremo com’è sulle nostre pagine, ma la Scrambler 1200 si mostrerà al pubblico da vivo solamente sotto i padiglioni di EICMA 2018. Altre grosse novità al momento non sono previste… occhio allo humor inglese, potrebbe spuntare una novità da un momento all’altro.

YAMAHA SI FA IN DUE Come per la 790 Adventure di KTM, allo stand Yamaha la novità sarà la adventure touring Ténéré 700 World Raid, non ci dovrebbe essere altro a meno che non spunti qualche teaser.