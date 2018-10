Autore:

Danilo Chissalè

STAND RICCO Tante le novità in verde nella prossima edizione di EICMA 2018. Tra moto presentate in aticipo come la ZX-10R o Ninja ZX-6R, le novità di Intermot 2018 e le anteprime del Salone Milanese, Kawasaki farà debuttare sotto le luci dello stand ben 5 novità.

NUDA 400 Certa del debutto è la Z400, versione scarenata della Ninja 400 presentata a EICMA 2017. La base meccanica sarà la stessa della sorella carenata. Confermati dunque il motore bicilindrico 399 cc da 45 cv, il telaio a traliccio e l'impianto frenante. La linea dovrebbe ricalcare lo stile Sugomi già utiizzato sulle sorelle maggiori.

LE PICCOLE Presentate a Intermot 2018, le piccole Z125 e Ninja 125 faranno mostra di sè anche a EICMA con lo scopo di far innamorare anche i teenager del Belpaese. Di loro si sa praticamente tutto: dal prezzo alle dotazioni tecniche.

LE SPORTIVE Il ruolo da protagonista lo reciterà la gamma sportiva. La ZX-10R arriva con un motore rivisto e più prestazionale mentre fa suo gradito ritorno la mitica Ninja 636, ora in linea con le normative anti inquinamento Euro4 e un prezzo d'attacco davvero interessante.