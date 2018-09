Autore:

Danilo Chissalè

BRUCIATI SUL TEMPO! Abituata a bruciare sul tempo tra i cordoli del mondiale SBK, Kawasaki brucia sul tempo tutti gli avversari e presenta con largo anticipo rispetto ai saloni autunnali (Intermot 2018, EICMA 2018) l’aggiornamento 2019 della Ninja ZX-10R. La novità principale è il propulsore in grado di erogare 3 cavalli in più e maggiore coppia rispetto al predecessore.

QUESTIONE DI TESTA(ATA) I tecnici Kawasaki hanno riprogettato completamente la testata (strana scelta dipingerla di rosso) del loro quattro cilindri in linea scegliendo bilancieri a dito, in luogo dei classici bicchierini, per il movimento delle valvole. Questa soluzione rende più compatta la camera di combustione a tutto vantaggio dei giri motore. Il nuovo propulsore spingerà le tre versioni della supersportiva di Akashi: la versione standard ZX-10R, la serie limitata (500 moto) RR che beneficerà inoltre di nuove bielle in titanio che ridurranno le masse rotanti di 400 g garantendo un aumento dei giri motore fino a 14.800 con la potenza che cresce fino a 204 cv senza air box in pressione, cerchi marchesini e ammortizzatori Ohlins e la SE, che adotterà la vernice auto-riparante, la stessa della Ninja H2, in grado di riparare autonomamente piccoli danni e abrasioni.

INVARIATA Chi si aspettava una rifrescata alle linee o alla dotazione rimarrà profondamente deluso: niente alette o soluzioni aerodinamiche di derivazione racing, niente display TFT di ultima generazione. Le novità riguardano le livree (KRT, verde totale per la versione RR, total black per la SE) e l’adozione del cambio quickshifter con blipper su tutte le versioni. Per ora il colosso giapponese ha badato alla sostanza, recuperando solo parzialmente il gap con il V4 di Borgo Panigale, che in versione R (cilindrata ridotta a 1.000cc per ottemperare al regolamento SBK) deve ancora dimostrare tutto. Tra i cordoli vince Kawasaki, nel mondo reale Ducati domina… scelte più coraggiose avrebbero probabilmente aiutato a colmare il gap. E se i grossi cambiamenti arrivassero l’anno prossimo con l’Euro5?