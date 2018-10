Autore:

Danilo Chissalè

ATTESA SPASMODICA Grande attenzione attorno al gruppo Piaggio al prossimo EICMA 2018 che annuncia di portare addirittura 5 novità. Il marchio sportivo Aprilia sarà il protagonista con due probabili anteprime mondiali: la supersportiva RSV4 affiancata, secondo i rumors, dalla Caponord in veste di concept.

TENZONE ITALIANA Dopo anni di onorato servizio, accompagnato dall’ampio consenso della stampa di settore, la sportiva RSV4 potrebbe darsi una rinnovata. Lo scopo è quello di rilanciare la sfida alla Ducati Panigale V4, per stabilire quale sia il quattro cilindri a V più prestazionale del pianeta.

TURISMO ALL’ITALIANA Dopo l’uscita dalle scene a causa dell’incompatibilità con e normative anti-inquinamento Euro4, la Aprilia Caponord potrebbe essere protagonista di un gradito ritorno andando a colmare la casella vuota alla voce Tourer. Stando alle indiscrezioni la moto potrebbe essere presentata al Salone di Milano in versione prototipo per poi ripercorrere lo stesso percorso scelto per la V85TT di Moto Guzzi.