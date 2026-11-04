EICMA 2026

Wunderlich, le novità 2027 per BMW R 1300 GS, R 1300 R, RS e RT, F 450 GS e R 12 G/S

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2 ore fa - Selle riscaldate, manubri più comodi, protezioni e borse.

Il marchio tedesco di accessori porta in fiera le novità per le boxer e la nuova GS d’ingresso, con prezzi da 89,90 euro.
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Wunderlich, l’azienda tedesca specializzata in accessori soprattutto per BMW, porta a EICMA 2026 le novità per la stagione 2027. Riguardano quattro famiglie di moto bavaresi, le R 1300 GS e GS Adventure, le stradali R 1300 R, RS e RT, la nuova F 450 GS e la R 12 G/S. I prezzi indicati sono quelli tedeschi e in Italia possono variare.

BMW R 1300 GS e GS Adventure

Wunderlich protezione coperchio BMW R 1300 GS

Per le due GS, Wunderlich completa la gamma di selle Aktivkomfort per pilota e passeggero, con riscaldamento comandato dal menu della moto e rivestimento ThermoPro. Secondo l’azienda, riflette circa il 70% del calore del sole e resta fino a 25 °C più fresco di un rivestimento tradizionale. Le cuciture sono impermeabili e la sella del pilota esiste in tre altezze. Per la GS Adventure c’è lo stile Karakorum, a 559 euro per il pilota e 579 per il passeggero. Per la GS c’è lo stile Trophy 2026, a 539 euro per il pilota e da 519 euro per il passeggero, 539 nella versione Queens-Edition, più larga di 70 mm rispetto alla sella di serie.

Wunderlich protezione antifurto BMW R 1300 GS

Due rialzi del manubrio migliorano la posizione di guida. L’Ergo ProFlex alza il manubrio di 28 mm e assorbe le vibrazioni, a 299 euro. L’Ergo GS+ lo alza di 30 mm e lo avvicina di altri 30 al pilota, a 139,90 euro. Per la GS Adventure c’è anche un supporto lombare che si fissa alla sella originale del passeggero, a 99,90 euro, e il sistema antifurto per due caschi Helm-Lock, a 99,90 euro.

Wunderlich protezione casco BMW R 1300 GS

Debutta in fiera la protezione per il faro Clear Pure, la prima di Wunderlich senza telaio, trasparente o grigio fumé e smontabile senza attrezzi, a 99,90 euro. Per la GS Adventure c’è poi il set di valigie X-Case X30 in versione bicolore, nero e verde Aurelius opaco come la moto, espandibile da 40 a 60 litri, a 1.199 euro, con portavaligie da 189,90 euro.

BMW R 1300 R, RS e RT

BMW_R_1300_R_RS_RT conversione manubrio

Anche R 1300 R e RS hanno le loro selle Aktivkomfort riscaldate con rivestimento ThermoPro, a 549 euro sia per il pilota sia per il passeggero. Per chi usa la RS soprattutto per viaggiare c’è un kit che sostituisce i semimanubri con un manubrio tubolare, più alto di 50 mm e più vicino di 25 mm al pilota, a 599 euro. Completano la gamma per la RS gli allargatori degli specchietti, a 109,90 euro, e un supporto che porta il navigatore sopra lo schermo TFT, a 119,90 euro.

BMW_R_1300_R_RS_RT sella Aktivkomfort

La R 1300 R riceve per la prima volta i paramani, che di serie non ci sono, a 159,90 euro in quattro colori. Per R e RS c’è anche una prolunga del pedale del freno posteriore, a 89,90 euro. Alla R 1300 RT sono dedicati il rialzo del manubrio Ergo RT+, che alza e avvicina il manubrio di 30 mm, a 139,90 euro, e un piede del cavalletto laterale più largo e lungo di circa 16 mm, che evita di affondare nell’asfalto caldo, a 99,90 euro. Per tutte le R 1300 con boxer ShiftCam, GS comprese, arriva una nuova versione tutta nera delle protezioni Ultimate per coperchi delle valvole e cilindri, con inserto in acciaio inox contro lo sfregamento del coperchio in magnesio. Il set costa 269 euro, 249 nella versione nero e acciaio.

BMW F 450 GS

BMW F450GS CLICK BAG 6 PRO

Per la nuova F 450 GS, Wunderlich parte dalle protezioni. I paracilindri costano 249 euro in nero e 269 in bianco. La protezione motore copre carter, coppa dell’olio, collettori e sonde lambda, a 269 euro. La barra del serbatoio protegge anche carene laterali e radiatore, a 299 euro in nero e 319 in bianco. Insieme, secondo Wunderlich, formano una protezione a 360°. La gamma per questa moto si allargherà presto.

BMW R 12 G/S

BMW_R12G-S barre di protezione motore

Per la R 12 G/S ci sono i paracilindri Ultimate in tubo d’acciaio, che lasciano accessibili tappo e filtro dell’olio. Costano 399 euro in nero e 419 in rosso, e vanno bene anche su R 12, R 12 S e R 12 nineT. Il parafango anteriore protegge il pilota dagli spruzzi e il motore dai sassi, e costa 389 euro.

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    Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.

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