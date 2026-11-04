Wunderlich, le novità 2027 per BMW R 1300 GS, R 1300 R, RS e RT, F 450 GS e R 12 G/S

Wunderlich, l’azienda tedesca specializzata in accessori soprattutto per BMW, porta a EICMA 2026 le novità per la stagione 2027. Riguardano quattro famiglie di moto bavaresi, le R 1300 GS e GS Adventure, le stradali R 1300 R, RS e RT, la nuova F 450 GS e la R 12 G/S. I prezzi indicati sono quelli tedeschi e in Italia possono variare.

BMW R 1300 GS e GS Adventure

Wunderlich protezione coperchio BMW R 1300 GS

Per le due GS, Wunderlich completa la gamma di selle Aktivkomfort per pilota e passeggero, con riscaldamento comandato dal menu della moto e rivestimento ThermoPro. Secondo l’azienda, riflette circa il 70% del calore del sole e resta fino a 25 °C più fresco di un rivestimento tradizionale. Le cuciture sono impermeabili e la sella del pilota esiste in tre altezze. Per la GS Adventure c’è lo stile Karakorum, a 559 euro per il pilota e 579 per il passeggero. Per la GS c’è lo stile Trophy 2026, a 539 euro per il pilota e da 519 euro per il passeggero, 539 nella versione Queens-Edition, più larga di 70 mm rispetto alla sella di serie.

Wunderlich protezione antifurto BMW R 1300 GS

Due rialzi del manubrio migliorano la posizione di guida. L’Ergo ProFlex alza il manubrio di 28 mm e assorbe le vibrazioni, a 299 euro. L’Ergo GS+ lo alza di 30 mm e lo avvicina di altri 30 al pilota, a 139,90 euro. Per la GS Adventure c’è anche un supporto lombare che si fissa alla sella originale del passeggero, a 99,90 euro, e il sistema antifurto per due caschi Helm-Lock, a 99,90 euro.

Wunderlich protezione casco BMW R 1300 GS

Debutta in fiera la protezione per il faro Clear Pure, la prima di Wunderlich senza telaio, trasparente o grigio fumé e smontabile senza attrezzi, a 99,90 euro. Per la GS Adventure c’è poi il set di valigie X-Case X30 in versione bicolore, nero e verde Aurelius opaco come la moto, espandibile da 40 a 60 litri, a 1.199 euro, con portavaligie da 189,90 euro.

BMW R 1300 R, RS e RT

BMW_R_1300_R_RS_RT conversione manubrio

Anche R 1300 R e RS hanno le loro selle Aktivkomfort riscaldate con rivestimento ThermoPro, a 549 euro sia per il pilota sia per il passeggero. Per chi usa la RS soprattutto per viaggiare c’è un kit che sostituisce i semimanubri con un manubrio tubolare, più alto di 50 mm e più vicino di 25 mm al pilota, a 599 euro. Completano la gamma per la RS gli allargatori degli specchietti, a 109,90 euro, e un supporto che porta il navigatore sopra lo schermo TFT, a 119,90 euro.

BMW_R_1300_R_RS_RT sella Aktivkomfort

La R 1300 R riceve per la prima volta i paramani, che di serie non ci sono, a 159,90 euro in quattro colori. Per R e RS c’è anche una prolunga del pedale del freno posteriore, a 89,90 euro. Alla R 1300 RT sono dedicati il rialzo del manubrio Ergo RT+, che alza e avvicina il manubrio di 30 mm, a 139,90 euro, e un piede del cavalletto laterale più largo e lungo di circa 16 mm, che evita di affondare nell’asfalto caldo, a 99,90 euro. Per tutte le R 1300 con boxer ShiftCam, GS comprese, arriva una nuova versione tutta nera delle protezioni Ultimate per coperchi delle valvole e cilindri, con inserto in acciaio inox contro lo sfregamento del coperchio in magnesio. Il set costa 269 euro, 249 nella versione nero e acciaio.

BMW F 450 GS

BMW F450GS CLICK BAG 6 PRO

Per la nuova F 450 GS, Wunderlich parte dalle protezioni. I paracilindri costano 249 euro in nero e 269 in bianco. La protezione motore copre carter, coppa dell’olio, collettori e sonde lambda, a 269 euro. La barra del serbatoio protegge anche carene laterali e radiatore, a 299 euro in nero e 319 in bianco. Insieme, secondo Wunderlich, formano una protezione a 360°. La gamma per questa moto si allargherà presto.

BMW R 12 G/S

BMW_R12G-S barre di protezione motore

Per la R 12 G/S ci sono i paracilindri Ultimate in tubo d’acciaio, che lasciano accessibili tappo e filtro dell’olio. Costano 399 euro in nero e 419 in rosso, e vanno bene anche su R 12, R 12 S e R 12 nineT. Il parafango anteriore protegge il pilota dagli spruzzi e il motore dai sassi, e costa 389 euro.

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