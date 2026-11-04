Lambretta a EICMA 2026: serie speciali, nuovi colori e scooter elettrico

Lambretta presente a EICMA 2026 dove ha portato la sua gamma completa aggiornata con nuove colorazioni. Inoltre, si sta preparando a festeggiare il suo 80° Anniversario, che si celebrerà nel 2027 che è pure il tema del suo stand.

Proprio in vista dei festeggiamenti di questo importante anniversario, sono esposte affiancate le Lambretta A e J, ovvero il primo e l’ultimo modello prodotti dal marchio italiano.

Lambretta a EICMA 2026

Oltre alla celebrazione dei suoi 80 anni, c'è anche un'altra novità: una speciale Limited Edition da circa 900 pezzi per le Serie J e X. Modelli che però non erano fisicamente presenti al Salone.

Lambretta a EICMA 2026

LAMBRETTA J125-J200

J come Junior. Si tratta di uno scooter leggero, di piccole-medie dimensioni, che richiama il concetto della stessa J lanciata nel 1964. La Limited Edition prevede una colorazione Cream and Black, la sella Dark Grey e il parafango fisso, con il logo 80° sulle fiancate.

Lambretta J Limited Edition

Dal punto di vista tecnico, Lambretta J è disponibile nelle versioni J125 (124,6 cc) e J200 (174,5 cc), entrambe con un motore a 4 tempi. Troviamo poi una scocca in metallo e le sospensioni con il sistema ''a ruota rata'' con due ammortizzatori all’anteriore e due ammortizzatori laterali al posteriore.

LAMBRETTA SERIE X

Anche per la Serie X è prevista una speciale Limited Edition da circa 900 pezzi per X300 e X250. Modelli che si caratterizzano per il colore Crayon Grey and Black, la sella nera e il parafango di tipo fisso.

Ricordiamo che la Serie X presenta linee sportive che richiamano immediatamente gli stilemi tipici delle Lambrette del passato. Design delle fiancate in acciaio con linee a diamante, mentre la strumentazione ora è del tipo TFT.

LAMBRETTA ELETTRA S

Presentata lo scorso anno sempre a EICMA, l'azienda ha annunciato che inizierà la sua produzione. Si tratta di un modello elettrico pensato per rendere agevoli gli spostamenti in città.

Le specifiche tecniche parlano di un motore con una potenza di picco di 5 kW / 7 CV (3 kW / 4 CV continui). Velocità massima di 90 km/h. Il tutto è alimentato da una batteria NMC (nichel-managnese-cobalto) da 4,5 kWh per un'autonomia fino a 119 km in modalità Eco. Sono 3 le modalità di guida a disposizione: Eco, Normal e Sport.

Lambretta Elettra S

Il tempo di ricarica con una presa standard domestica è di circa 5 ore e 14 minuti. Il peso è di 131 kg.

Gli altri modelli della gamma Lambretta

A EICMA 2026 i visitatori potranno ammirare anche la serie G-Special che ha il suo modello di punta nella G350. Non mancano nemmeno le V-Special nelle tre cilindrate 200, 125 e 50 cc, con i modelli V200 - V125 - V50.

Alla Fiera sono esposti sullo stand anche due esemplari one-off della G350 nell’allestimento GT, e della X300 nell’allestimento GP.

VEDI ANCHE

Tags