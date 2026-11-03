EICMA

Brembo a EICMA 2026: debutta la pinza GP4 per la MotoGP, tutte le novità

Avatar di Filippo Vendrame,

1 ora fa - Le novità più interessanti presentate a EICMA 2026

Brembo e i marchi del Gruppo protagonisti a EICMA 2026 con tante novità
Benvenuto nello Speciale EICMA 2026, composto da 81 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario EICMA 2026 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

Brembo è presente a EICMA 2026 dove ha portato una serie di novità che testimoniano l’evoluzione del Gruppo nel mondo delle due ruote e non solo.

Brembo, la nuova pinza GP4

A EICMA fa il suo debutto la nuova pinza freno GP4, sviluppata per il campionato MotoGP 2027. Riprogettata, la nuova GP4 è più leggera di 75 grammi per pinza e offre un incremento della rigidezza di circa il 5%, mantenendo al contempo la piena compatibilità con il sistema attuale.

Hyction, tra strada e pista

Si tratta di un disco carbo-cermico derivato dalla tecnologia CCM-R impiegata sulle hypercar. Già introdotto sulla Ducati Superleggera V4 Centenario e destinato al FIM Superbike World Championship dal 2027, Hyction pesa 1,375 kg, con una riduzione di 450 grammi per disco e dell’inerzia fino al 40% rispetto a un disco in acciaio per superbike stradali.

Brembo aftermarket: più scelta

L'azienda ampia la propria offerta aftermarket. La gamma RCS24, RCS29 e RCS34, dedicata alle moto con comando frizione a cavo, offre tre diversi rapporti meccanici della leva per personalizzare la risposta del comando.

Brembo EICMA

Debutta anche il nuovo disco XTRA Signature, sviluppato per l’utilizzo urbano e quotidiano. L’offerta si allarga al segmento off-road con le prime soluzioni frenanti Brembo dedicate ai Side-by-Side Vehicles (SSV).

Inoltre, al Salone debutta la Brembo Lifestyle Collection, che porta l’identità del marchio oltre il mondo dei sistemi frenanti, con una proposta dedicata al lifestyle.

Bybre, soluzioni frenanti avanzate

Il marchio del Gruppo Brembo arriva con nuove proposte. Tra le novità ci sono i nuovi sistemi ABS a singolo e doppio canale, una piattaforma di pinze modulari per veicoli SSV, la nuova pinza P2.34 e la prima pompa freno radiale realizzata in casa, con leva regolabile.

Bybre EICMA

J.JUAN, Marchesini Öhlins e le altre novità

Il nuovo Bled Quick Connector di J.JUAN è una soluzione per il primo equipaggiamento progettata per garantire connessioni rapide e sicure e semplificare l’assemblaggio grazie al design modulare e ai sistemi pre-spurgati. Completano l’offerta i tubi freno in treccia di acciaio inox, i Bicycle Brake Lines e i Racing Blue Series Brake Lines dedicati alle competizioni.

Marchesini presenta invece un nuovo linguaggio visivo e un logo più essenziale e contemporaneo.

Öhlins porta invece al debutto tre novità dedicate alle sospensioni. La tecnologia TTXGP introduce una nuova architettura progettata per migliorare prestazioni e stabilità alle alte velocità. Per il segmento Adventure arriva invece la serie FKA 200, sviluppata sulla base della collaudata NIX 30 Adventure con l’obiettivo di offrire maggiore aderenza, prevedibilità e trazione. A completare la gamma, il nuovo ammortizzatore di sterzo SD20 Blackline.

Alla Fiera, non mancano nemmeno le ultime evoluzioni di SBS Friction per la gamma di pastiglie, dischi e kit frizione per moto, scooter, ATV e UTV.

VEDI ANCHE
QJMotor Rino 900, la nuova adventure 3 cilindri da 119 CV debutta a EICMA 2026
QJMotor SRK 125J, la nuova naked da 15 CV debutta a EICMA 2026
Tags
brembonovità motoEICMA 2026

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
Gallery
    Filippo Vendrame
    Filippo Vendrame
    Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

    Gli articoli di Filippo

    EICMA 2026