Brembo a EICMA 2026: debutta la pinza GP4 per la MotoGP, tutte le novità

Brembo è presente a EICMA 2026 dove ha portato una serie di novità che testimoniano l’evoluzione del Gruppo nel mondo delle due ruote e non solo.

Brembo, la nuova pinza GP4

A EICMA fa il suo debutto la nuova pinza freno GP4, sviluppata per il campionato MotoGP 2027. Riprogettata, la nuova GP4 è più leggera di 75 grammi per pinza e offre un incremento della rigidezza di circa il 5%, mantenendo al contempo la piena compatibilità con il sistema attuale.

Hyction, tra strada e pista

Si tratta di un disco carbo-cermico derivato dalla tecnologia CCM-R impiegata sulle hypercar. Già introdotto sulla Ducati Superleggera V4 Centenario e destinato al FIM Superbike World Championship dal 2027, Hyction pesa 1,375 kg, con una riduzione di 450 grammi per disco e dell’inerzia fino al 40% rispetto a un disco in acciaio per superbike stradali.

Brembo aftermarket: più scelta

L'azienda ampia la propria offerta aftermarket. La gamma RCS24, RCS29 e RCS34, dedicata alle moto con comando frizione a cavo, offre tre diversi rapporti meccanici della leva per personalizzare la risposta del comando.

Brembo EICMA

Debutta anche il nuovo disco XTRA Signature, sviluppato per l’utilizzo urbano e quotidiano. L’offerta si allarga al segmento off-road con le prime soluzioni frenanti Brembo dedicate ai Side-by-Side Vehicles (SSV).

Inoltre, al Salone debutta la Brembo Lifestyle Collection, che porta l’identità del marchio oltre il mondo dei sistemi frenanti, con una proposta dedicata al lifestyle.

Bybre, soluzioni frenanti avanzate

Il marchio del Gruppo Brembo arriva con nuove proposte. Tra le novità ci sono i nuovi sistemi ABS a singolo e doppio canale, una piattaforma di pinze modulari per veicoli SSV, la nuova pinza P2.34 e la prima pompa freno radiale realizzata in casa, con leva regolabile.

Bybre EICMA

J.JUAN, Marchesini Öhlins e le altre novità

Il nuovo Bled Quick Connector di J.JUAN è una soluzione per il primo equipaggiamento progettata per garantire connessioni rapide e sicure e semplificare l’assemblaggio grazie al design modulare e ai sistemi pre-spurgati. Completano l’offerta i tubi freno in treccia di acciaio inox, i Bicycle Brake Lines e i Racing Blue Series Brake Lines dedicati alle competizioni.

Marchesini presenta invece un nuovo linguaggio visivo e un logo più essenziale e contemporaneo.

Öhlins porta invece al debutto tre novità dedicate alle sospensioni. La tecnologia TTXGP introduce una nuova architettura progettata per migliorare prestazioni e stabilità alle alte velocità. Per il segmento Adventure arriva invece la serie FKA 200, sviluppata sulla base della collaudata NIX 30 Adventure con l’obiettivo di offrire maggiore aderenza, prevedibilità e trazione. A completare la gamma, il nuovo ammortizzatore di sterzo SD20 Blackline.

Alla Fiera, non mancano nemmeno le ultime evoluzioni di SBS Friction per la gamma di pastiglie, dischi e kit frizione per moto, scooter, ATV e UTV.

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