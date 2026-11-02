Honda Sensing Ride, arriva l'assistenza alla guida per le moto: come funziona

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Honda a EICMA 2026 non si è limitata a svelare molte novità delle sua gamma 2027. La casa giapponese ha approfittato di questo importante palcoscenico per presentare anche Honda Sensing Ride. Di che si tratta? Di un sistema avanzato di assistenza alla guida per moto che sarà presente sulla nuova CRF1150L Africa Twin Adventure Sports 2027.
Honda Sensing Ride, come funziona?
Sulle moto troveremo un radar a onde millimetriche installato sia davanti e sia dietro. Radar che consentiranno di rilevare i veicoli circostanti e le condizioni del traffico e dell’ambiente circostante. Il sistema, analizzando le azioni del pilota e il comportamento dinamico della motocicletta, fornisce funzioni di allerta e assistenza pensate per contribuire a ridurre il rischio di incidenti e aumentare la sicurezza in sella.
Elemento centrale di questo sistema di assistenza alla guida è il cambio a doppia frizione Honda DCT (Dual Clutch Transmission) che permette l'integrazione di queste funzionalità di sicurezza mantenendo una gestione della moto naturale. In abbinamento con il cruise control adattivo e con la funzione Stop & Go, il DCT di Honda permette una gestione fluida sia della velocità di marcia e del controllo del cambio, includendo l'assistenza nelle fasi di fermata e ripartenza del veicolo (per partire serve comunque un'azione da parte del pilota).
CRF1150L Africa Twin Adventure Sports 2027
Su queste basi tecniche poggia il nuovo Honda Sensing Ride che offre una serie di funzionalità avanzate specifiche per le moto tra cui il Group Ride Assist, pensato per migliorare il comfort e la sicurezza durante la guida in gruppo, e il Blind Spot Information, che aiuta il pilota a monitorare gli angoli ciechi attraverso gli specchietti retrovisori.
Honda Sensing Ride, le funzioni di assistenza alla guida
Di seguito, vediamo quali sono le funzioni di assistenza alla guida di Sensing Ride:
- Adaptive Cruise Control - ACC (mantiene automaticamente la velocità impostata e la distanza dal veicolo che precede)
- ACC con funzione Stop&Go (estensione delle funzionalità dell'ACC che riduce il numero di interventi richiesti al pilota su acceleratore e freni nel traffico)
- Group Ride Assist (funzione evoluta dell'ACC che regola automaticamente la distanza tra le motociclette durante la guida in gruppo)
- Distance Assist (supporta il pilota nel mantenimento della corretta distanza di sicurezza dal veicolo che precede)
- Emergency Braking Assist (fornisce assistenza alla frenata quando viene rilevato un potenziale rischio di collisione)
- Forward Collision Warning - FCW (visualizza un avviso sulla strumentazione per segnalare al pilota un potenziale rischio di collisione)
- Brake Pulse (opera in sinergia con il FCW, fornendo al pilota un ulteriore livello di allerta)
- Blind Spot Information (segnala la presenza di veicoli negli angoli ciechi posteriori attraverso indicatori luminosi integrati negli specchietti )
- Rear Collision Warning (lampeggio rapido degli indicatori di direzione per avvisare il traffico retrostante quando viene rilevato un possibile rischio di tamponamento)
- Rear Vehicle Notification (informa il pilota tramite la strumentazione dell'avvicinamento rapido di un veicolo proveniente da dietro)
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Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).