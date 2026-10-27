Honda ADV 125, arriva a EICMA 2026 lo scooter adventure per patente A1: tutti i dettagli

A EICMA 2026, Honda punta a essere protagonista, ampliando la gamma ADV, introducendo il nuovo ADV 125. Modello che porta lo spirito Adventure anche nel segmento degli scooter 125. Entriamo nei dettagli e andiamo a scoprire com'è fatto.

Il successo della gamma ADV

Con l'arrivo dell'X-ADV nel 2017, Honda ha creato un segmento tutto nuovo, introducendo il concetto del ''SUV a 2 ruote''. Si trattava di un modello a proprio agio nel traffico durante la settimana e pronto ad accompagnare il pilota alla scoperta di nuovi percorsi nel fine settimana.

Honda ADV 125

Successo immediato, tanto che nel 2022 arriva l'ADV 350. Adesso, nel 2026, debutta l'ADV 125 per offrire ai possessori di patente A1 un'alternativa ai tradizionali scooter urbani.

Il design grintoso, la posizione di guida rialzata e la ricca dotazione di serie lo distinguono dagli scooter tradizionali, mantenendo al tempo stesso l'efficienza, la facilità d'uso e la funzionalità che decretano il successo della categoria nell'utilizzo quotidiano.

Motore 125 cc

Nuovo Honda ADV 125 adotta lo stesso motore presente sulla PCX125. Troviamo quindi un monocilindrico con tecnologia enhanced Smart Power Plus (eSP+), distribuzione monoalbero a 4 valvole, raffreddato a liquido, in grado di erogare 12,5 CV (9,2 kW) di potenza a 8.750 giri/min e una coppia massima di 11,7 Nm a 6.500 giri/min.

In termini di prestazioni, la casa giapponese racconta che lo scooter può viaggiare comodamente a una velocità di crociera di 90 km/h ma può spingersi a sfiorare i 100 km/h. I consumi dichiarati sono pari a 47,6 km/l (2,1 l/100 km) nel ciclo WMTC. Grazie al serbatoio da 8,1 litri, l'autonomia arriva a 385 km.

Honda ADV 125

Per gestire l'erogazione del motore monocilindrico, lo scooter può contare sul controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control). Presente pure il sistema Start&Stop che spegne automaticamente il motore dopo un periodo di funzionamento al minimo di 3 secondi e a veicolo fermo, per riavviarlo non appena viene ruotata la manopola dell'acceleratore.

Ciclistica

Il nuovo scooter adventure della casa giapponese adotta un telaio tubolare a doppia culla in acciaio abbinato a sospensioni a corsa lunga che garantiscono un’escursione delle ruote rispettivamente di 116 mm all’anteriore e 103 mm al posteriore.

Troviamo poi cerchi a 6 razze con pneumatici tubeless dal battistrada semitassellato, nelle misure 110/80-14 all'anteriore e 130/70-13 al posteriore. Per quanto riguarda, invece, l'impianto frenante, davanti c'è un disco a margherita da 240 mm, mentre dietro un disco sempre a margherita da 220 mm. Il peso con il pieno dello scooter è di 133 kg.

Design e dotazioni

Il look è quello della famiglia ADV. Il carattere off-road è rimarcato dagli pneumatici semitassellati e alle sospensioni con assetto rialzato. Il parabrezza è regolabile manualmente su cinque posizioni e grazie a un'escursione di 75 mm, permette di adattare facilmente il livello di protezione alle esigenze di guida del momento.

Honda ADV 125

Nuovo Honda ADV 125 offre anche un vano sottosella da 29 litri più un vano portaoggetti nel retroscudo con capacità di 2 litri, che integra anche una presa di ricarica USB-C, per una capacità complessiva di 31 litri.

La dotazione di serie include pure l'illuminazione full LED, il sistema Honda Smart Key e non può mancare una strumentazione TFT a colori da 5 pollici dotata della connettività Honda RoadSync per dispositivi Android e iOS.

Si potrà quindi disporre della navigazione turn-by-turn, musica, messaggistica e informazioni meteo, mentre i comandi vocali, utilizzabili tramite un interfono connesso allo smartphone, permettono di accedere alle varie funzionalità senza distogliere l’attenzione dalla strada.

Sul fronte della sicurezza, il nuovo scooter offre pure il sistema di segnalazione della frenata di emergenza Emergency Stop Signal (ESS) che, in caso di frenata intensa, attiva automaticamente il lampeggio degli indicatori di direzione per avvisare i veicoli che seguono di una brusca decelerazione.

Prezzo

Honda ADV 125 2027 sarà proposto nelle seguenti colorazioni: Pearl Falcon Gray, Pearl Cool White, Mat Cynos Gray Metallic e Mat Pearl Diaspro Red. Non manca nemmeno una ricca gamma di accessori per personalizzare ulteriormente lo scooter. Il prezzo non è ancora stato comunicato.

VEDI ANCHE

Tags