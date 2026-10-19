EICMA

Desner a EICMA, nuova T30 e Y300 2027: sconti e promozioni

Avatar di Filippo Vendrame,

1 ora fa - Desner T30, si guida a 14 anni: autonomia di 150 km

Desner porta a EICMA 2026 la T30 elettrica e la Y300 Model Year 2027, con promozioni dedicate a giovani e neopatentati
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

Desner sarà presente a ECIMA 2026 che prenderà il via il 3 novembre dove porterà le sue ultime novità. Presenti, la nuova T30 e la Y300 Model Year 2027.

Desner T30

Si tratta di un quadriciclo leggero (L6e) elettrico che si può guidare già dai 14 anni con patente AM e quindi per normativa presenta una velocità massima di 45 km/h. Le dotazioni, però, sono da veicolo di categoria superiore e infatti troviamo airbag e telaio senza tubolare, aria condizionata e riscaldamento di serie. L'autonomia arriva fino a 150 km con la possibilità di poter ricaricare da una presa di corrente a casa o da una colonnina.

Desner

Prezzi e offerte

Desner manterrà una linea calmierata nei prezzi di listino mantenendo attive, per esempio, le offerte bonus scuola e patente B1 che sono state accolte favorevoalmente dalla rete vendita e dai privati. In questo modo la patente B1 (dai 16 anni) sarà restituita con un voucher secco sul listino di 500 euro dimostrando il conseguimento dopo, durante o fino a un anno prima dell’acquisto di un prodotto L7e.

Allo stesso modo, con un voto finale di terza media valido (dai 14 anni), dal 6 al 10, verrà applicato uno sconto progressivo sulla Desner T30 fino a 1.000 euro.

Desner

Anche la Y300 MY2027, seppur raggiunge come dotazioni e prestazioni la top di gamma W300, aumenta di soli 1.500 euro sia sull’allestimento CARGO che in quello FAMILY (4 posti).

Dunque, Desner T30 costa 13.500 euro ma si scende a 11.500 euro grazie a sconto lancio più eventuali bonus scuola fino a 1.000 euro.

Desner

Y300 Cargo MY2027 da 13.934,43 più IVA ma si scende a 13.500 IVA inclusa con i bonus attivi. Invece, Y300 Family MY2027 da 19.000 euro ma si scende a 15.500 euro con le promo attive.

Partnership con Bontu

A EICMA si parlerà anche della partnership con Bontu per l'espansione in Europa. Denser è già pronto per operare anche in Paesi come Francia, Spagna e Germania.

VEDI ANCHE
Desner T30, la nuova microcar elettrica debutta con il Bonus Scuola 2026
Desner T30, la nuova microcar elettrica debutta con il Bonus Scuola 2026
Desner Y300, scopri la microcar a 4 posti che si guida a 16 anni
Desner Y300, la prova della microcar a quattro posti che si guida a 16 anni
Quadricicli EV 4 posti 2025: Desner Y300. Prezzo, promo, incentivi
Desner Y300, prezzo e sconti della nuova microcar cinese a 4 posti
Tags
eicmaquadricicli elettrici

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
Gallery
    Filippo Vendrame
    Filippo Vendrame
    Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

    Gli articoli di Filippo

    Vedi anche