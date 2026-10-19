Desner a EICMA, nuova T30 e Y300 2027: sconti e promozioni

Desner porta a EICMA 2026 la T30 elettrica e la Y300 Model Year 2027, con promozioni dedicate a giovani e neopatentati

Desner sarà presente a ECIMA 2026 che prenderà il via il 3 novembre dove porterà le sue ultime novità. Presenti, la nuova T30 e la Y300 Model Year 2027.

Desner T30

Si tratta di un quadriciclo leggero (L6e) elettrico che si può guidare già dai 14 anni con patente AM e quindi per normativa presenta una velocità massima di 45 km/h. Le dotazioni, però, sono da veicolo di categoria superiore e infatti troviamo airbag e telaio senza tubolare, aria condizionata e riscaldamento di serie. L'autonomia arriva fino a 150 km con la possibilità di poter ricaricare da una presa di corrente a casa o da una colonnina.

Desner

Prezzi e offerte

Desner manterrà una linea calmierata nei prezzi di listino mantenendo attive, per esempio, le offerte bonus scuola e patente B1 che sono state accolte favorevoalmente dalla rete vendita e dai privati. In questo modo la patente B1 (dai 16 anni) sarà restituita con un voucher secco sul listino di 500 euro dimostrando il conseguimento dopo, durante o fino a un anno prima dell’acquisto di un prodotto L7e.

Allo stesso modo, con un voto finale di terza media valido (dai 14 anni), dal 6 al 10, verrà applicato uno sconto progressivo sulla Desner T30 fino a 1.000 euro.

Desner

Anche la Y300 MY2027, seppur raggiunge come dotazioni e prestazioni la top di gamma W300, aumenta di soli 1.500 euro sia sull’allestimento CARGO che in quello FAMILY (4 posti).

Dunque, Desner T30 costa 13.500 euro ma si scende a 11.500 euro grazie a sconto lancio più eventuali bonus scuola fino a 1.000 euro.

Desner

Y300 Cargo MY2027 da 13.934,43 più IVA ma si scende a 13.500 IVA inclusa con i bonus attivi. Invece, Y300 Family MY2027 da 19.000 euro ma si scende a 15.500 euro con le promo attive.

Partnership con Bontu

A EICMA si parlerà anche della partnership con Bontu per l'espansione in Europa. Denser è già pronto per operare anche in Paesi come Francia, Spagna e Germania.

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