EICMA 2026 | Interviste

EICMA 2026, le novità di Benelli con Roberto Vitali

Avatar di Filippo Vendrame,

29 minuti fa - Benelli, tante novità a EICMA 2026

A EICMA 2026 la casa pesarese presenta la nuova TRK 602 X, amplia la famiglia Tornado Naked e svela un concept con motore a tre cilindri
Benvenuto nello Speciale EICMA 2026, composto da 100 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario EICMA 2026 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

L’83ª edizione di EICMA 2026 si conferma più grande che mai: una rassegna da 300.000 m², 10 padiglioni e oltre 2.100 espositori. Benelli punta a essere protagonista con un pieno di novità: dalla nuova Benelli TRK 602 X, che raccoglie il testimone dell'apprezzatissima TRK 500, alla famiglia delle Tornado Naked, fino al nuovo concept per la Tornado a tre cilindri.

Roberto Vitali, Marketing & Sales Manager Benelli, ci guida tra le novità dello stand della casa pesarese.

Intervista con Roberto Vitali

Tags
benellinovità motoEICMA 2026

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

Gli articoli di Filippo

Logo Benelli
Benelli
EICMA 2026