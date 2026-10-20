Voge Brivido R800 debutta a EICMA 2026: 95 CV e una dotazione che mette nel mirino le rivali

Voge approfitta del palcoscenico di EICMA 2026 per presentare la nuova Brivido R800, una naked bicilindrica da 798 cc che punta a farsi spazio tra le medie cilindrate con prestazioni interessanti, elettronica evoluta e una dotazione di serie particolarmente completa.

DESIGN: LA BRIVIDO R800 MOSTRA I MUSCOLI

Voge Brivido R800

Tra le novità portate da Voge a EICMA 2026 c'è anche la nuova Brivido R800, una naked che non fa nulla per nascondere le proprie ambizioni sportive. Il design è muscoloso e deciso, con un frontale dominato da un gruppo ottico che sembra quasi sospeso, grazie a un gioco di vuoti e pieni che alleggerisce visivamente la parte anteriore e ne esalta la personalità.

A renderla immediatamente riconoscibile ci pensa la doppia firma luminosa DRL, mentre gli indicatori di direzione integrati contribuiscono alla pulizia delle linee. La coda corta e filante completa una silhouette compatta e dinamica, in pieno stile streetfighter.

LA TECNICA: 95 CV, RIDE BY WIRE E QUICKSHIFTER

Voge Brivido R800, il motore è lo stesso bicilindrico della 800 DSX Rally

Sotto le forme della nuova Brivido R800 troviamo un bicilindrico parallelo frontemarcia da 798 cc, raffreddato a liquido e con distribuzione bialbero a otto valvole. La potenza massima raggiunge i 95,2 CV (70 kW) a 9.000 giri/min, mentre la coppia si attesta a 81 Nm a 6.500 giri/min. Numeri che promettono un'erogazione corposa e una buona dose di carattere, con una velocità massima dichiarata di 205 km/h. La gestione elettronica prevede un acceleratore ride by wire con quattro mappe motore, che permettono di adattare la risposta del bicilindrico alle condizioni della strada e allo stile di guida. Presente anche il controllo di trazione, utile soprattutto quando l'aderenza viene meno, per esempio in accelerazione o in uscita di curva.

Il cambio a sei rapporti è assistito da un quickshifter bidirezionale, che consente di salire e scendere di marcia senza utilizzare la frizione, rendendo le cambiate più rapide e fluide.

CICLISTICA: TELAIO TUBOLARE E SOSPENSIONI REGOLABILI

La ciclistica della Brivido R800 si sviluppa attorno a un telaio tubolare in acciaio ad alta resistenza, abbinato a un forcellone in alluminio caratterizzato da un'asola di alleggerimento, studiata per ottimizzare peso e rigidità. Le sospensioni sono regolabili nel precarico e nell'idraulica, così da poter adattare l'assetto al carico e al tipo di percorso. Di serie anche l'ammortizzatore di sterzo, utile a contenere le oscillazioni del manubrio e migliorare la stabilità dell'avantreno, soprattutto nella guida più sportiva.

Voge Brivido R800, l'avantreno in dettaglio

Con un interasse di 1.405 mm, un peso netto dichiarato di 188 kg e una sella posta a 810 mm da terra, la Brivido R800 presenta numeri interessanti per chi cerca una naked capace di alternare l'utilizzo quotidiano a qualche uscita tra le curve. I cerchi in lega multirazze da 17 pollici montano pneumatici nelle misure 120/70 ZR17 all'anteriore e 180/55 ZR17 al posteriore, mentre a occuparsi delle frenate troviamo un impianto Nissin con ABS, affiancato dal sistema di segnalazione luminosa della frenata d'emergenza, che avvisa chi segue in caso di decelerazioni improvvise.

ELETTRONICA E CONNETTIVITÀ: C'È ANCHE LA DASH CAM

Voge Brivido R800, la strumentazione

La nuova naked presentata a EICMA 2026 non trascura nemmeno la tecnologia. Al centro del manubrio trova posto un display TFT a colori con connettività Bluetooth e Wi-Fi, dotato di funzione mirroring per visualizzare la navigazione cartografica direttamente sulla strumentazione. Non manca neppure una dash cam di serie, utile per registrare ciò che accade durante gli spostamenti quotidiani, ma anche per conservare qualche ricordo delle uscite del fine settimana.

VOGE BRIVIDO R800: PREZZO E DISPONIBILITÀ

Con la Brivido R800, Voge sfrutta la vetrina di EICMA 2026 per lanciare la propria sfida nel segmento delle naked di media cilindrata, puntando su prestazioni interessanti e una dotazione di serie che, almeno sulla carta, ha parecchi argomenti dalla sua.

Resta da scoprire il prezzo, un elemento che potrebbe fare la differenza in un segmento dove la concorrenza non manca di certo. Listino e disponibilità sul mercato italiano saranno comunicati successivamente.

VOGE BRIVIDO R800: SCHEDA TECNICA

Caratteristica Dato Motore Bicilindrico parallelo, 8 valvole, raffreddato a liquido Cilindrata 798 cc Potenza massima 95,2 CV (70 kW) a 9.000 giri/min Coppia massima 81 Nm a 6.500 giri/min Cambio 6 rapporti con quickshifter bidirezionale Velocità massima 205 km/h (dichiarata) Telaio Tubolare in acciaio Peso netto 188 kg Altezza sella 810 mm Interasse 1.405 mm Serbatoio 16,5 litri Pneumatico anteriore 120/70 ZR17 Pneumatico posteriore 180/55 ZR17 Prezzo Da definire

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