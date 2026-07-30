Nuovi accessori Wunderlich per BMW F 450 GS: comfort e protezione al top

BMW F 450 GS la conosciamo molto bene (qui parliamo di lei). Si tratta di una moto che è stata progettata per affrontare con disinvoltura percorsi stradali e tratti off-road. Per tutti cooro che ne possiedono una e intendono personalizzarla per valorizzare comfort, controllo e protezione, Wunderlich ha sviluppato tre accessori specifici. Quali? Il rialzo manubrio ERGO PRO da 40 mm che va a migliorare sensibilmente l’ergonomia, soprattutto nella guida in piedi e per i motociclisti più alti.

Ci sono poi le robuste staffe per i paramani che proteggono mani, dita, leve e componenti originali in caso di caduta o ribaltamento. Infine abbiamo i tamponi DOUBLESHOCK che salvaguardano l’asse posteriore e i componenti circostanti dai danni provocati da urti e abrasioni.

Accessori esclusivi per la F 450 GS

Entriamo più nei dettagli. Partiamo dal primo accessorio e cioè dal rialzo per manubrio Wunderlich ERGO PRO F 450 GS da 40 mm che solleva la base del manubrio di circa quattro centimetri, modificando così in maniera ergonomicamente efficace la posizione di guida. La maggiore altezza rappresenta un vantaggio particolarmente evidente nell’impiego enduro e fuoristrada, quando il pilota guida in piedi sulle pedane. Consente infatti di mantenere una postura più naturale, riducendo la necessità di piegare eccessivamente il busto e permettendo di controllare la moto con maggiore precisione.

Wunderlich per BMW F 450 GS

I benefici risultano altrettanto apprezzabili per i motociclisti di statura elevata e durante i lunghi trasferimenti stradali. La posizione più rilassata ed eretta alleggerisce la muscolatura della schiena e delle braccia, oltre a ridurre il carico su colonna vertebrale, bacino e coccige. Le possibilità di regolazione dell’inclinazione del manubrio della BMW rimangono completamente invariate. Questo significa che il pilota può quindi continuare ad adattarne la posizione alle proprie caratteristiche fisiche e alle personali preferenze di guida.

Wunderlich propone poi le staffe di protezione per paramani Wunderlich F 450 GS che sono state progettate per salvaguardare non soltanto i paramani e le leve originali della moto, ma soprattutto le mani e le dita del pilota.

In caso di caduta o ribaltamento, il contatto del manubrio con il terreno può danneggiare i paramani e le leve, compromettendo la possibilità di proseguire il viaggio e rendendo necessaria la sostituzione di componenti originali potenzialmente costosi. In circostanze particolarmente sfavorevoli, esiste inoltre il rischio che le dita possano rimanere intrappolate tra il paramano e il terreno.

Wunderlich per BMW F 450 GS

Le staffe Wunderlich sono realizzate interamente in acciaio di alta qualità e vengono fissate alla filettatura interna del manubrio e in corrispondenza del relativo morsetto. Questa soluzione antirotazione impedisce alle protezioni di ruotare anche quando vengono sottoposte a forze e momenti elevati.

Infine, ci sono i tamponi protezione asse Wunderlich DOUBLESHOCK F 450 GS posteriori che sono stati sviluppati per ridurre o evitare i danni che possono interessare il forcellone, l’asse della ruota, la corona e l’impianto frenante in caso di caduta, ribaltamento o contatto strisciante con il terreno.

I tamponi distanziano i componenti più esposti dalla superficie stradale, offrendo una doppia protezione contro gli urti e le abrasioni. Il loro funzionamento si basa su due caratteristiche specifiche, integrate nella geometria del componente e testate nelle competizioni e nell’impiego fuoristrada: la capacità di smorzamento e quella di rallentare progressivamente il mezzo durante lo scivolamento.

Wunderlich per BMW F 450 GS

L'azienda racconta inoltre che i tamponi DOUBLESHOCK possono lavorare in combinazione con i sistemi di barre e pad di protezione: durante lo scivolamento, la moto può infatti appoggiarsi anche sui tamponi dell’asse, distribuendo così il contatto su più punti protetti.

Prezzi

Il rialzo per manubrio Wunderlich ERGO PRO F 450 GS da 40 mm costa 92,17 euro; le staffe di protezione per paramani Wunderlich F 450 GS 184,44 euro; I tamponi protezione asse Wunderlich DOUBLESHOCK F 450 GS posteriori 71,66 euro.

VEDI ANCHE

Tags