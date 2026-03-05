BMW M 1000 XR, nuove valigie Wunderlich: tanto spazio ma senza rinunciare alle prestazioni

Per chi ama viaggiare in moto, il tema bagaglio è una priorità dato che deve rimanere leggero, vicino al baricentro e offrire una resistenza aerodinamica la più bassa possibile. Se poi si possiede una BMW M 1000 XR la gestione dei bagagli è ancora più importante per non tradire l'indole sportiva della moto. Partendo da queste necessità, Wunderlich ha voluto realizzare per la due ruote del marchio tedesco il set di Valigie Vario X-Case X30 con supporto X-Rack light, progettato per trasformare la M 1000 XR in una “macina-chilometri”.

Un prodotto smart dato che adotta un sistema che ''cambia taglia quando serve'': compatto nel quotidiano e nel traffico, più capiente nei viaggi grazie all’estensione integrata.

Una soluzione smart per viaggiare

Questo prodotto segue la filosofia della classiche valigie ''slim'' di ultima generazione che si caratterizzano per forme ristrette per ridurre ingombri e resistenza aerodinamica. Il tutto, però, con la possibilità di espandere il volume del 50% in pochi istanti, quando il viaggio lo richiede. La gestione è molto semplice: Smart Lock, apertura/sgancio rapidi e maniglie ripiegabili per portarle a mano in tutta comodità. Inoltre, il set di valigie di Wunderlich può essere configurato con serrature/cilindri codificabili per chiudere le valigie con la stessa chiave della moto (si tratta però di un optional).

Dunque, per BMW M 1000 XR arriva un set di valigie Slim con la possibilità di ampliare del 50% il volume quando serve. Estendibili quindi di 70 mm in base alle esigenze. Garantiscono, inoltre, protezione da polvere e umidità e dentro ad ogni valigia troviamo due reti per un alloggiamento/organizzazione sicura e ordinata del bagaglio.

Dimensioni: 50 - 39 - 27 cm (34 cm con l’estensione)

Volume per valigia: 20 litri (senza estensione) / 30 litri (con estensione)

Carico utile: fino a 10 kg

Colori: nero/alluminio o carbon look

Il supporto X-Rack Light è montato in posizione ottimale rispetto al baricentro per garantire manegevolezza e una silhouette della moto snella e compatta. Il set di valigie X-Case X30 viene fissato grazie ad un sistema a 3 punti. Wunderlich aggiunge un dettaglio importante: le valigie X-Case X30 con X-Rack sono compatibili con gli scarichi BMW e Akrapovic originali.

Garanzia di 5 anni. Il prezzo? 1.126,71 euro nel colore nero/alluminio e 1.054,94 euro in quello carbon look.

VEDI ANCHE