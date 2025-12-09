BMW Motorrad: le moto tedesche costano di più o di meno nel 2026?

Le moto di BMW Motorrad costano di più o di meno nel 2026? Dopo avervi raccontato quali sono colori, versioni e prezzi delle R 1300 GS e della S 1000 XR, oggi andiamo ancora più a fondo: scopriamo quali modelli sono rincarati e quali no.
BMW Motorrad: le moto che nel 2026 costano uguale
BMW R 1300 GS 2026 in White Aluminum Matt metallic/Racing Blue metallic
Alla gamma delle GS è andata bene (quasi). Dalla piccola F 450 GS – appena entrata in listino – passando per F 800 GS, F 900 GS, F 900 GS Adventure e R 1300 GS, nessun aumento. Allo stesso modo anche F 900 R e XR, gamma R 12 e R 18, coi prezzi che restano congelati anche nel 2026. Non da meno la gamma K, con 1600 B, GT e GTL che non subiscono rialzi, in buona compagnia della superbike con targa e fanali, la M 1000 RR.
BMW Motorrad: le moto che nel 2026 costano di più
Nella gamma GS però c'è una... ''pecora nera'', è la R 1300 GS Adventure: nel 2026 la maxi globetrotter costa 100 euro in più. E anche R 1300 R, RS e RT la seguono a ruota, con un aumento rispettivamente di 70 euro (R e RS) e 100 euro (RT). La gamma delle sportisissime, vale a dire S 1000 R, S 1000 RR e S 1000 XR fa segnare +80, +200 e +320 euro, mentre le altre M non sono da meno: 150 euro in più per la M 1000 R 2026, 410 euro extra per la M 1000 XR (a lei spetta il primato di più rincarata).
BMW Motorrad 2026: tutti i prezzi chiavi in mano
Gamma GS
- F 450 GS - da 7.590 euro
- F 800 GS - da 11.100 euro
- F 900 GS - da 14.600 euro
- F 900 GS - Adventure 15.400 euro
- R 1300 GS - da 21.500 euro
- R 1300 GS Adventure - da 24.150 euro (+ 100 euro)
Gamma R/XR
- F 900 R - da 9.650 euro
- F 900 XR - da 12.250 euro
- S 1000 XR - da 20.270 euro (+ 320 euro)
Gamma R 12
- R 12 - da 15.900 euro
- R 12 G/S - da 17.900 euro
- R 12 nineT - da 18.950 euro
Gamma R 18
- R 18 - da 21.750 euro
- R 18 Classic - da 24.250 euro
- R 18 Roctane - da 26.500 euro
- R 18 B - da 28.400 euro
- R 18 Transcontinental - da 30.350 euro
Gamma K 1600
- K 1600 B e K 1600 GT - da 28.490 euro
- K 1600 GTL - da 31.490 euro
Gamma S
- S 1000 R - da 17.000 euro (+ 80 euro)
- S 1000 RR - da 21.650 euro (+ 200 euro)
- S 1000 XR - da 20.270 euro (+ 320 euro)
Gamma M
- M 1000 R - da 23.750 euro (+ 150 euro)
- M 1000 XR - da 27.100 euro (+ 410 euro)
- M 1000 RR - da 37.450 euro