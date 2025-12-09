BMW Motorrad: le moto tedesche costano di più o di meno nel 2026?

Andiamo alla scoperta del listino di BMW Motorrad a caccia dei prezzi dei modelli: scopriamo quali moto hanno subito aumenti e quali no

Le moto di BMW Motorrad costano di più o di meno nel 2026? Dopo avervi raccontato quali sono colori, versioni e prezzi delle R 1300 GS e della S 1000 XR, oggi andiamo ancora più a fondo: scopriamo quali modelli sono rincarati e quali no.

BMW Motorrad: le moto che nel 2026 costano uguale

BMW R 1300 GS 2026 in White Aluminum Matt metallic/Racing Blue metallic

Alla gamma delle GS è andata bene (quasi). Dalla piccola F 450 GS – appena entrata in listino – passando per F 800 GS, F 900 GS, F 900 GS Adventure e R 1300 GS, nessun aumento. Allo stesso modo anche F 900 R e XR, gamma R 12 e R 18, coi prezzi che restano congelati anche nel 2026. Non da meno la gamma K, con 1600 B, GT e GTL che non subiscono rialzi, in buona compagnia della superbike con targa e fanali, la M 1000 RR.

BMW Motorrad: le moto che nel 2026 costano di più

BMW M 1000 XR 2024

Nella gamma GS però c'è una... ''pecora nera'', è la R 1300 GS Adventure: nel 2026 la maxi globetrotter costa 100 euro in più. E anche R 1300 R, RS e RT la seguono a ruota, con un aumento rispettivamente di 70 euro (R e RS) e 100 euro (RT). La gamma delle sportisissime, vale a dire S 1000 R, S 1000 RR e S 1000 XR fa segnare +80, +200 e +320 euro, mentre le altre M non sono da meno: 150 euro in più per la M 1000 R 2026, 410 euro extra per la M 1000 XR (a lei spetta il primato di più rincarata).

BMW Motorrad 2026: tutti i prezzi chiavi in mano

Gamma GS

F 450 GS - da 7.590 euro

- da 7.590 euro F 800 GS - da 11.100 euro

- da 11.100 euro F 900 GS - da 14.600 euro

- da 14.600 euro F 900 GS - Adventure 15.400 euro

- Adventure 15.400 euro R 1300 GS - da 21.500 euro

- da 21.500 euro R 1300 GS Adventure - da 24.150 euro (+ 100 euro)

Gamma R/XR

F 900 R - da 9.650 euro

- da 9.650 euro F 900 XR - da 12.250 euro

- da 12.250 euro S 1000 XR - da 20.270 euro (+ 320 euro)

Gamma R 12

R 12 - da 15.900 euro

- da 15.900 euro R 12 G/S - da 17.900 euro

- da 17.900 euro R 12 nineT - da 18.950 euro

Gamma R 18

R 18 - da 21.750 euro

da 21.750 euro R 18 Classic - da 24.250 euro

- da 24.250 euro R 18 Roctane - da 26.500 euro

- da 26.500 euro R 18 B - da 28.400 euro

- da 28.400 euro R 18 Transcontinental - da 30.350 euro

Gamma K 1600

K 1600 B e K 1600 GT - da 28.490 euro

- da 28.490 euro K 1600 GTL - da 31.490 euro

Gamma S

S 1000 R - da 17.000 euro (+ 80 euro)

- da 17.000 euro (+ 80 euro) S 1000 RR - da 21.650 euro (+ 200 euro)

- da 21.650 euro (+ 200 euro) S 1000 XR - da 20.270 euro (+ 320 euro)

Gamma M

M 1000 R - da 23.750 euro (+ 150 euro)

- da 23.750 euro (+ 150 euro) M 1000 XR - da 27.100 euro (+ 410 euro)

- da 27.100 euro (+ 410 euro) M 1000 RR - da 37.450 euro

Pubblicato da Michele Perrino, 19/12/2025