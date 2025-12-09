BMW S 1000 XR 2026: colori, versioni e prezzi della crossover sportiva

Dopo le novità di S 1000 XR 2026 – e di altre BMW come le R 1300 GS e la F 900 GS – oggi scopriamo quali sono i colori, le versioni e i prezzi della crossover sportiva di BMW Motorrad.

BMW S 1000 XR 2026: colori, versioni e prezzi

La S 1000 XR 2026 si presenta di serie in abito nero, con la colorazione Black Storm metallizzato. Non poteva mancare l'iconica versione in bianco, la Light White/M Motorsport che, portandosi dietro il Pacchetto M, aggiunge la ricca dotazione fatta di Parabrezza Sport, Sella M, Cerchi forgiati M, Predisposizione M GPS Laptimer, Terminale di scarico sportivo, Batteria leggera M e Catena M Endurance. La novità 2026 è la Sport con la nuova livrea Sage Green metallic. La versione ''base'' della BMW S 1000 XR 2026 attacca a 20.270 euro chiavi in mano, mentre per la Sport ne servono 20.720 (+ 450 euro) e per la Light White/M Motorsport 23.470 euro (+3.200 euro).

Pubblicato da Michele Perrino, 10/12/2025