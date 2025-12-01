BMW F 450 GS 2026 in azione: la mega foto gallery in offroad e su strada

Della nuova F 450 GS GS 2026 vi abbiamo raccontato tutto: da EICMA come è fatta, in che colori, versioni e a quali prezzi è disponibile, ma l'abbiamo anche messa a confronto con la Ténéré 700 – virtualmente – per capire davvero qual è la sua fascia di prezzo.
BMW F 450 GS 2026: la mega gallery
A questo punto manca solo di provare la F 450 GS 2026 nel press test: accontentiamoci, per il momento, di vederla in azione in mani altrui. Per queste suggestive immagini la F 450 GS è stata portata in fuoristrada fino sull'Etna, intorno a Catania, in Sicilia. Immagini bellissime e riconoscibili lontano un miglio: montagna ma anche mare per la piccola crossover per patente A2. Gustatevi tutte le foto cliccando sull'immagine di copertina dell'articolo!